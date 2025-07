Windows-Phone mit Apple-Herz: Bastler schafft einzigartiges iPhone-Nokia-Hybrid

Ein findiger Bastler hat das Innenleben eines iPhones SE in ein Nokia-Gerät verpflanzt. (Foto: Framesira / Shutterstock)

Was bei einem PC funktioniert, müsste doch auch mit einem Smartphone gehen, dachte sich ein Reddit-User namens OceanDepth95028 und setzte in die Tat um, was bisher nur wenige versucht haben. Er nahm sich ein Lumia 1020 von Nokia und begann, das Windows-Smartphone mit dem Innenleben eines iPhones SE 3 auszustatten.

Vom Nokia Lumia 1020 verwendete er lediglich die Außenhülle und das Displayglas, auf das er das Bildschirmglas des iPhones SE 3 setzte und laminierte. Ein Problem stellte die unterschiedliche Größe der beiden Smartphones dar, weshalb der Reddit-User die kapazitiven Tasten für die Touch-Funktion des Nokia-Geräts entfernen musste.

Nur eine Sache konnte nicht gelöst werden

Die Frontkamera verlegte er an die passende Stelle des Lumia 1020 und entfernte dann dessen 41-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, um an deren Stelle die 12-Megapixel-Kamera des iPhone SE 3 zu platzieren. Anschließend konnte OceanDepth95028 den LED-Kamerablitz des iPhones an die Stelle setzen, wo sich beim Lumia 1020 die Xenon-Leiste befindet.

Während er die Funktion des SIM-Kartenfachs vollständig erhalten konnte, gab es ein Problem, für das der Reddit-User keine Lösung fand: Die 3,5-mm-Audiobuchse musste er aufgrund von Umrüstproblemen verschließen. Keine Probleme gab es dafür mit dem Lightning-Anschluss an der Unterseite des Hybrid-Smartphones, über den das sogenannte „NokiaApple LumiPhone 1020 SE“ Daten übertragen und geladen werden kann.

Die Standardfunktionen des iPhones bleiben erhalten

Laut OceanDepth95028 bleibt die Rechenleistung des A 15 Bionic Chips von Apple genauso erhalten wie die des 128 GB Flash-Speichers und die Nutzung der 5G-Mobilfunknetze. Das neu zusammengesetzte Smartphone läuft mit der aktuellsten Software iOS 18.3.1, die drahtlos über den Hackintosh-Computer des Bastlers aktualisiert werden kann.

Der Begriff „Hackintosh“ ist eine Ableitung des Wortes „Macintosh“ und bezeichnet einen Computer, der durch Umrüstung MacOS-lauffähig ist. Während das Umrüsten von PCs in Macs für Kenner:innen relativ einfach ist und es dafür diverse Anleitungen gibt, haben sich bisher nur wenige Bastler:innen an mobile Geräte herangetraut.

