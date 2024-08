„Wir haben das Zeitalter der Simulationen hinter uns gelassen“ – so sieht IBM den Stand der Quantencomputer

Die Erwartungen an Quantencomputing sind hoch, ebenso die Entwicklungsbudgets. Die Maschinen sind visuell beeindruckend, die Technologie dahinter nahezu unverständlich – das klingt nach dem Mix, aus dem Tech-Wunder gemacht werden. Aber bisher konnten Quantencomputer ihren praktischen Nutzen noch nicht beweisen. Wie weit die Technologie tatsächlich ist, wofür sie angewendet werden kann und was Quantencomputer mit KI zu tun haben, erklärt Scott Crowder, Vice President Quantum Adoption bei der Quantensparte von IBM.

MIT Technology Review: Wie ist der Stand des Quantencomputings? Ist das immer noch reine Forschung oder gibt es bereits nützliche Anwendungen?

Scott Crowder: Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir Quantensysteme haben, die größer sind als das, was man mit einem klassischen Computer simulieren kann. Sobald man in einem Quantensystem in den Bereich kommt, in dem man Hunderte von Qubits effektiv nutzen kann, ist eine Simulation mit der klassischen Brute-Force-Methode nicht mehr möglich.

Wir haben also das Zeitalter der Simulatoren hinter uns, so könnte die kurze Antwort lauten. Das bedeutet aber noch nicht, dass Quantencomputing einen geschäftlichen Wert hat. Es bedeutet nur, dass ich diese Basisberechnung, die ich durchführen möchte, jetzt auf einem Quantencomputer effektiver ausführen kann als mit einer klassischen Simulation.

Wofür Quantencomputer einsetzbar sind

Was sind das für Berechnungen?

Die meisten Arbeiten befassen sich mit der Simulation der Natur, Magnetisierung, zweidimensionalen Materialien und dergleichen. Das Gleiche gilt aber auch für das maschinelle Lernen. Probleme, bei denen es einen exponentiellen Vorteil gibt, wenn man sie auf einem Quantencomputer ausführt.

Wie lässt sich Quantencomputing für maschinelles Lernen einsetzen?

Grob gesagt geht es um das Auffinden von Datenmustern, wenn die Daten eine komplexe Struktur aufweisen. Wir nutzen die höhere Dimensionalität von Quantencomputern und entwickeln damit Techniken des maschinellen Lernens, die es uns möglich machen, Muster auf eine andere Art als mit den klassischen Methoden zu finden.

Es geht um Bereiche wie die Betrugserkennung, die Entwicklung der besten Behandlung für einen Patienten auf der Grundlage elektronischer Gesundheitsdaten oder das Erkennen von Mustern in der Kundenabwanderung, um die Kundenzufriedenheit und -bindung zu verbessern.

Wie funktioniert das?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Beim maschinellen Lernen verwenden viele Leute eine Methode zur Klassifizierung, die Support Vector Machine genannt wird. Der Trick dabei ist, dass man die Daten in eine höhere Dimension transformiert, damit die Maschine eine Art Linie ziehen kann, die eine Kategorie von Daten von einer anderen Kategorie trennt.

Mit der Quantentheorie kann man die Daten auf einem komplexeren Raum abbilden und eine Quantenhyperebene finden – wie auch immer man sich das vorstellen will –, um die Daten in gut und schlecht zu trennen, wie es auf klassischem Wege nicht möglich ist.

Die eigentliche Herausforderung bei der Implementierung besteht darin, dass unsere Quantencomputer zwar für einen Quantencomputer schnell sind, aber im Vergleich zu klassischen Computern immer noch langsam. Es kann also etwa eine Sekunde dauern, bis man das Ergebnis erhält und weiß, ob es sich um ein falsches oder ein richtiges, positives Ergebnis handelt. Aber in manchen Situationen, zum Beispiel wenn eine Kreditkarte durch einen Scanner gezogen wird und eine sofortige Entscheidung erforderlich ist, ob es sich um einen Betrugsversuch handelt, muss es viel schneller gehen.

Was machen Sie dann?

Gemeinsam mit unseren Partnern versuchen wir, nicht nur den algorithmischen Teil zu verstehen, sondern auch die Frage zu klären, wie sich der Algorithmus in den Arbeitsablauf einfügt. Kann man den Arbeitsablauf so ändern, dass man nicht jede einzelne Kreditkartentransaktion durch den Quantencomputer schickt, sondern nur diejenigen, die ein klassischer Algorithmus für einen möglichen Betrug hält? In diesem Fall halten Sie den Zahlungsvorgang kurz an und fünf oder sechs Sekunden später erhalten Sie das Ergebnis vom Quantencomputer, um daraufhin geeignete Maßnahmen einleiten zu können.

Die Anzahl der Qubits richtet sich nach der Aufgabe

Wie viele Qubits braucht man, um solche praktischen Fragestellungen umzusetzen?

Das hängt von dem Problem ab. Wenn man ein Problem auf einem Quantencomputer lösen will, gibt es zwei wichtige Messgrößen: die Breite, also die Anzahl der Qubits, und die Tiefe, das heißt die Anzahl der Quantenberechnungen, die ausgeführt werden können. Die Rechentiefe hängt von der Art der Fehlerunterdrückung, der Fehlerkorrektur, der Qualität der Qubits und all diesen Dingen ab.

Es ist uns gelungen, die Fehlerrate so zu reduzieren, dass wir eine ausreichend lange Berechnung durchführen konnten, die einen echten rechnerischen Vorteil gegenüber klassischen Berechnungen bietet. Wir sind der Meinung, dass die Breite des Schaltkreises für viele der maschinellen Lerntechniken wahrscheinlich nicht der begrenzende Faktor ist. Mit über 100 Qubits hat man bereits genug Variablen, um mit klassischen Routinen mithalten zu können.

Aber unsere bisherigen Daten sind heuristisch. Wir müssen also weiter daran arbeiten, um zu verstehen, ob die Vorteile der Quantenmethoden bei einer Skalierung von 16 Variablen auf 50, 70 und 120 Variablen immer noch bestehen. Der Trend sieht gut aus, aber es gibt noch einiges zu tun.

Es gibt also einen Punkt, an dem Sie sagen können, dass Sie mit einem Quantensystem Klassifizierungen durchführen können, die wir mit einem klassischen System nicht durchführen können. Ist das richtig?

Ja, das ist richtig. Die Frage ist, ob es für Ihren speziellen Anwendungsfall von Nutzen ist. Wir können beweisen, dass man diese Art von Berechnungen theoretisch auf einem Quantencomputer besser durchführen kann als auf einem klassischen Computer. Aber wir müssen beweisen, dass man dadurch einen Nutzen hat. Es hängt von der Datenstruktur ab.

Sie lassen also alles durch das klassische Modell laufen. Dann lassen Sie alle positiven Ergebnisse durch das Quantenmodell laufen. Das Quantenmodell erkennt tatsächlich andere Muster in den Daten und ist bei bestimmten Datenstrukturen im wirklichen Leben genauer, etwa bei Finanzdienstleistungen und Betrugserkennung.

Sie werden also bei der klassischen Klassifizierung andere falsch-positive Ergebnisse sehen als bei der Quantenklassifizierung, bei der einige Betrugsfälle besser erkannt werden. Die klassische Methode eignet sich wiederum besser für andere Anwendungsfälle. Wenn man sie also gemeinsam einsetzt, kann man seine Gesamtklassifizierungsrate um ein paar Prozentpunkte erhöhen. Und bei einigen dieser Beispiele sind ein paar Prozentpunkte Verbesserung für Finanzinstitute eine Menge Geld wert.

„Quantenalgorithmen sind immer noch Algorithmen“

Bei der Künstlichen Intelligenz haben wir bereits Diskussionen über Blackbox-Systeme, Vertrauen und Erklärbarkeit geführt. Aber jetzt bauen Sie eine noch bessere, noch schwärzere Blackbox. Sehen Sie da keine Probleme?

Nun, in gewisser Weise ist Quantencomputing erklärbarer als Deep Learning. Quantenalgorithmen sind anders: Es sind andere Algorithmen, die eine andere Art der Informationsverarbeitung verwenden. Aber es sind immer noch Algorithmen. Nur weil es sich um Quanten handelt, heißt das nicht, dass man sie nicht aufschreiben und erklären kann. Ich würde sagen, dass es sogar einfacher ist, Ihnen zu erklären, warum ein Quantenalgorithmus funktioniert, als zu erläutern, wie ChatGPT arbeitet.

Gibt es noch andere Ideen für maschinelles Lernen mit Quanten? Kann man so etwas wie Deep Learning umsetzen?

Ja, man beschäftigt sich mit neuronalen Netzen auf Quantenbasis. Das sind aktive Bereiche der Forschung. Und wie Sie wissen, steckt die Quantenforschung noch in den Kinderschuhen. Ich denke, dass es beim Quantencomputing sowohl technische als auch algorithmische Fortschritte gibt. Die algorithmischen Fortschritte verlaufen eher langsam und stetig, und dann gibt es auf einmal eine Diskontinuität, danach verläuft die Entwicklung wieder langsam und stetig. Es könnte also durchaus eine Diskontinuität, einen plötzlichen Sprung in der Entwicklung bei den neuronalen Quantennetzwerken geben.

Gibt es Beispiele für solche Sprünge?

Das ist etwas anderes, aber gerade dieses Jahr gab es eine große Verbesserung des Shor-Algorithmus. Diesen gibt es schon seit 30 Jahren.

Der Shor-Algorithmus eignet sich – zumindest theoretisch – dazu, Verschlüsselungen mit einem Quantencomputer zu knacken. Bisher ist man aber davon ausgegangen, dass man Tausende von Qubits braucht, um heute gebräuchliche Verschlüsselungen zu brechen. Ist das jetzt nicht mehr so?

Ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Faktor X, aber es ist ein ziemlich großer Faktor, um den sich die nötigen Ressourcen verringert haben, die für das Ausführen des Shor-Algorithmus erforderlich sind.

Die Fortschritte bedeuten nun aber nicht, dass man kryptographischen Code in – sagen wir mal – fünf Jahren knacken kann, oder?

Ich hoffe für uns alle, dass es ein bisschen länger dauert. Wir versuchen nicht vorherzusagen, wann es möglich sein wird, Verschlüsselungen mit Shors Algorithmus zu brechen. Aber wenn man sich unsere Systeme ansieht, die wir 2029 und 2033 haben wollen, in Bezug auf die Anzahl der Qubits und die Tiefe, die man ausführen kann, dann nähern wir uns sicherlich der Möglichkeit, Shors Algorithmus praktisch auszuführen. Ich verweise an dieser Stelle aber lieber auf die NSA-Richtlinien von Leuten, die viel mehr darüber wissen als ich. Und die sagen, wir müssen 2025 beginnen und 2030 bis 2035 mit der Umstellung auf Post-Quantum-Kryptograhie fertig sein.