Wird man bei Microsoft reich? Geleakte Tabelle soll Aufschluss über Gehälter geben

Während Microsoft Milliarden in die KI-Entwicklung investiert und Expert:innen attraktive Gehalts- und Aktienpakete bietet, scheinen nicht alle Mitarbeiter:innen in diesem Bereich annähernd so gut zu verdienen. Wie Business Insider berichtet, gibt eine durchgesickerte Tabelle Aufschluss darüber, wie hoch die Gehälter von Microsoft-Teams laut eigenen Angaben tatsächlich sind – und das ist teilweise sehr viel weniger als angenommen.

Microsoft buhlt mit Top-Gehältern um neue KI-Talente

Business Insider hat Zugriff auf eine Tabelle erhalten, in der über 850 Microsoft-Mitarbeiter:innen detaillierte Angaben zu ihrem Gehalt, ihren Aktienanteilen und ihren Boni gemacht haben. Sie teilen diese sensiblen Informationen freiwillig und anonym, um die Gehaltstransparenz zu fördern. Gleichzeitig weist die Redaktion aber auch darauf hin, dass die Daten nicht repräsentativ für die gesamte Belegschaft sind. Einerseits ist davon auszugehen, dass Mitarbeiter:innen mit höherem Gehalt oder längerer Betriebszugehörigkeit möglicherweise weniger zu solchen Tabellen beitragen. Andererseits sind die Angaben nicht nachprüfbar.

Ein Großteil der Vergütung ist in der Tech-Branche aktienbasiert. Trotzdem können auch die Angaben über das Grundgehalt ein nützliches Mittel sein, um verschiedene Teams innerhalb des Unternehmens miteinander zu vergleichen. Microsoft hat in diesem Jahr neue Gehaltsrichtlinien veröffentlicht, um seine Angebote wettbewerbsfähiger zu machen. Interessant ist allerdings, dass die Spannen für das Grundgehalt, die Boni und die Aktienprämien, die von bestehenden Mitarbeiter:innen in der Tabelle angegeben wurden, unter dem liegen, was Microsoft laut den offiziellen Richtlinien für Neueinstellungen anbietet.

Nicht alle Mitarbeiter:innen verdienen gleich gut

Die Gehaltsspannen bei Microsoft sind gestaffelt und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Neben Position, Spezialisierung und Berufserfahrung können auch der Standort und die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit eine Rolle spielen. Die niedrigsten Positionen für Ingenieur:innen sind auf Stufe 57 angesiedelt. Laut Futurism liegt das Grundgehalt hier bei durchschnittlich 83.000 US-Dollar. Die Aktienpakete, die Mitarbeiter:innen auf diesem Erfahrungslevel zusätzlich zu ihrer Einstellung erhalten, betragen 5.000 bis 13.000 Dollar. Einige Senior-Mitarbeiter:innen haben auch eine Einstellungsprämie in Höhe von bis zu 9.000 Dollar erhalten, andere gingen an dieser Stelle leer aus.

Was für durchschnittliche US-Bürger:innen viel Geld ist, wird durch die enormen Summen, die der Tech-Konzern in Innovationen und Neueinstellungen investiert, zumindest ein Stück weit relativiert. Und auch mit deutschen Gehältern sind die Zahlen nur bedingt zu vergleichen: Zum einen lässt sich der Wert von Dollar und Euro je nach Tageskurs nicht gleichsetzen, zum anderen sind die Lebenshaltungskosten in den USA höher als in Deutschland. Vor allem Immobilien und Lebensmittel sind deutlich teurer, wodurch sich das hohe Gehalt weiter relativiert.

Bei Microsoft ist nicht alles Gold, was glänzt

Der War for Talents, den Tech-Konzerne derzeit ausfechten, ist hart – und kostet vor allem viel Geld. Wie Business Insider berichtete, umfasst das höchste Vergütungspaket, das Microsoft neu eingestellten Entwickler:innen und Forscher:innen bietet, ein Jahresgehalt von 408.000 Dollar. Zusätzlich erhalten neue Mitarbeiter:innen bei Einstellung ein Aktienpaket im Wert von 1,9 Millionen Dollar, weitere Aktienprämien in Höhe von fast 1,5 Millionen Dollar, die jährlich ausgeschüttet werden, sowie Boni von bis zu 90 Prozent.

Die freiwilligen Tabelleneinträge stellen zwar nur einen winzigen Ausschnitt der tatsächlichen Gehälter dar. Trotzdem verdeutlichen die Zahlen, dass längst nicht alle Mitarbeiter:innen bei Microsoft gleich gut am KI-Hype verdienen. Erschwerend hinzu kommt die Unsicherheit, denn laut Futurism hat der Tech-Konzern erst im vergangenen Monat 9.000 Mitarbeiter:innen entlassen, was etwa vier Prozent der gesamten Belegschaft entspricht.