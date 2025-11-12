Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Wirtschaftsministerin Reiche: Warum Arbeitnehmer am ersten Krankheitstag keinen Lohn mehr bekommen sollen

Um die deutsche Wirtschaft zu stärken, plant Katherina Reiche umfassende Reformen. Vor allem Angestellte könnten von den Änderungen betroffen sein, die mehr Generationsgerechtigkeit schaffen sollen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Wirtschaftsministerin Reiche: Warum Arbeitnehmer am ersten Krankheitstag keinen Lohn mehr bekommen sollen
Weniger Unterstützung für Arbeitnehmer:innen: Was Katherina Reiche mit der Agenda 2030 plant. (Foto: Shutterstock/ Kateryna Onyshchuk)

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hat mit der geplanten „Agenda 2030“ Großes vor. Ihrer Einschätzung nach ist es mit der „Agenda 2010“ der rot-grünen Regierung unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder schon gelungen, eine neue wirtschaftliche Dynamik zu entfalten. Genau diese brauche Deutschland jetzt erneut, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie der Spiegel berichtet, stoßen die ambitionierten Pläne der CDU-Politikerin allerdings auf heftige Kritik.

Anzeige
Anzeige

Reiche fordert mehr Flexibilität im Arbeitsmarkt

In ihrer Grundsatzrede plädierte Katherina Reiche am Montag für eine umfassende Neuausrichtung der deutschen Wirtschaftspolitik. „Die Lage ist ernst, wirtschaftspolitisch ebenso wie sicherheitspolitisch“, so die Wirtschaftsministerin. Deutschland drohe, international den Anschluss zu verlieren. Der Staat müsse sich deshalb stärker auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Dazu zählte sie unter anderem die innere und äußere Sicherheit sowie Infrastruktur und Bildung. In diesem Zusammenhang betonte Reiche auch die Notwendigkeit sozialstaatlicher Reformen und stellte bestehende Leistungen infrage. Subventionen und Förderprogramme wolle sie konsequent überprüfen und Fehlanreize beseitigen – notfalls auch „unter Schmerzen“.

Unter anderem stellte sie die Frage, ob die Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag falsche Anreize setze. Vertreter:innen der Wirtschaft fordern seit Monaten, kranken Beschäftigten den Lohn zu kürzen. Durch sogenannte Karenztage würden Arbeitnehmer:innen in den ersten Tagen einer Krankschreibung kein Gehalt mehr erhalten. Auch den Kündigungsschutz will Reiche infrage stellen: „Wir brauchen Flexibilität im Arbeitsmarkt“, erklärte sie. „Konkret will ich fragen, ob wir den gleichen Kündigungsschutz brauchen für hoch bezahlte Führungskräfte oder für die Pflegekraft.“ Zudem fordert sie Reformen, um Erwerbstätigkeit im Alter attraktiver zu machen.

Anzeige
Anzeige

Mehr Gerechtigkeit für jüngere Generationen?

Mit der „Agenda 2030“ wolle Reiche vor allem den Wohlstand in Deutschland schützen und stärken. Gleichzeitig gehe es ihr darum, die Balance zwischen den Generationen wiederherzustellen. Jüngere Menschen seien heute schon stark belastet. „Wohnen ist an vielen Orten teuer, ein Eigenheim fast unerschwinglich“, so Reiche. „Die Rente, trotz hoher Rentenbeiträge, wird später vermutlich nicht zum Leben reichen.“ Wenn Deutschland wieder auf einen stabilen Wachstumspfad zurückkehren wolle, brauche es die Leistungsbereitschaft der jungen Generation. Man könne aber nicht erwarten, dass sie alles allein trage. „Intergenerationelle Gerechtigkeit bedeutet, dass die ältere Generation nicht alle Ressourcen für sich beansprucht. Sonst verliert die junge Generation das Vertrauen in das Leistungs- und Aufstiegsversprechen.“

Mit ihrer Rede kam Reiche den sogenannten Wirtschaftsweisen zuvor, die an diesem Mittwoch ihr Jahresgutachten vorstellen wollen. Für Ines Schwerdtner von der Partei Die Linke sind Reiches Vorschläge ein Grund für scharfe Kritik: „Sie will, dass Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, noch länger arbeiten müssen. Und sie will, dass Menschen in schwierigen Lebenslagen sich nicht mehr auf das Fundament des gesellschaftlichen Zusammenhalts verlassen können.“ Auch innerhalb der schwarz-roten Koalition gelten die geplanten Reformen von Wirtschaftsministerin Reiche als höchst umstritten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren