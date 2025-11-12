Wirtschaftsministerin Reiche: Warum Arbeitnehmer am ersten Krankheitstag keinen Lohn mehr bekommen sollen

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hat mit der geplanten „Agenda 2030“ Großes vor. Ihrer Einschätzung nach ist es mit der „Agenda 2010“ der rot-grünen Regierung unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder schon gelungen, eine neue wirtschaftliche Dynamik zu entfalten. Genau diese brauche Deutschland jetzt erneut, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie der Spiegel berichtet, stoßen die ambitionierten Pläne der CDU-Politikerin allerdings auf heftige Kritik.

Reiche fordert mehr Flexibilität im Arbeitsmarkt

In ihrer Grundsatzrede plädierte Katherina Reiche am Montag für eine umfassende Neuausrichtung der deutschen Wirtschaftspolitik. „Die Lage ist ernst, wirtschaftspolitisch ebenso wie sicherheitspolitisch“, so die Wirtschaftsministerin. Deutschland drohe, international den Anschluss zu verlieren. Der Staat müsse sich deshalb stärker auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Dazu zählte sie unter anderem die innere und äußere Sicherheit sowie Infrastruktur und Bildung. In diesem Zusammenhang betonte Reiche auch die Notwendigkeit sozialstaatlicher Reformen und stellte bestehende Leistungen infrage. Subventionen und Förderprogramme wolle sie konsequent überprüfen und Fehlanreize beseitigen – notfalls auch „unter Schmerzen“.

Unter anderem stellte sie die Frage, ob die Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag falsche Anreize setze. Vertreter:innen der Wirtschaft fordern seit Monaten, kranken Beschäftigten den Lohn zu kürzen. Durch sogenannte Karenztage würden Arbeitnehmer:innen in den ersten Tagen einer Krankschreibung kein Gehalt mehr erhalten. Auch den Kündigungsschutz will Reiche infrage stellen: „Wir brauchen Flexibilität im Arbeitsmarkt“, erklärte sie. „Konkret will ich fragen, ob wir den gleichen Kündigungsschutz brauchen für hoch bezahlte Führungskräfte oder für die Pflegekraft.“ Zudem fordert sie Reformen, um Erwerbstätigkeit im Alter attraktiver zu machen.

Mehr Gerechtigkeit für jüngere Generationen?

Mit der „Agenda 2030“ wolle Reiche vor allem den Wohlstand in Deutschland schützen und stärken. Gleichzeitig gehe es ihr darum, die Balance zwischen den Generationen wiederherzustellen. Jüngere Menschen seien heute schon stark belastet. „Wohnen ist an vielen Orten teuer, ein Eigenheim fast unerschwinglich“, so Reiche. „Die Rente, trotz hoher Rentenbeiträge, wird später vermutlich nicht zum Leben reichen.“ Wenn Deutschland wieder auf einen stabilen Wachstumspfad zurückkehren wolle, brauche es die Leistungsbereitschaft der jungen Generation. Man könne aber nicht erwarten, dass sie alles allein trage. „Intergenerationelle Gerechtigkeit bedeutet, dass die ältere Generation nicht alle Ressourcen für sich beansprucht. Sonst verliert die junge Generation das Vertrauen in das Leistungs- und Aufstiegsversprechen.“

Mit ihrer Rede kam Reiche den sogenannten Wirtschaftsweisen zuvor, die an diesem Mittwoch ihr Jahresgutachten vorstellen wollen. Für Ines Schwerdtner von der Partei Die Linke sind Reiches Vorschläge ein Grund für scharfe Kritik: „Sie will, dass Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, noch länger arbeiten müssen. Und sie will, dass Menschen in schwierigen Lebenslagen sich nicht mehr auf das Fundament des gesellschaftlichen Zusammenhalts verlassen können.“ Auch innerhalb der schwarz-roten Koalition gelten die geplanten Reformen von Wirtschaftsministerin Reiche als höchst umstritten.