Wohlstand durch kreative Zerstörung: Wir erklären die Konzepte der neuen Wirtschaftsnobelpreisträger

Wie treibt technische Innovation das Wirtschaftswachstum an? Für ihre Studien zu dieser Frage sind in dieser Woche drei Ökonomen mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet worden. Ihre Arbeit erscheint in Zeiten des KI-Booms aktueller denn je. Sie zeigt, dass moderne Gesellschaften in den vergangenen 200 Jahren auch dank disruptiver Ideen Wachstum und Wohlstand erlebt haben.