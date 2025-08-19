Wissenschaft trifft Linkedin-Trend: Was deine Herkunft über deine Vertrauenswürdigkeit aussagt

Arbeiterkind. Die Erste in der Familie, die studiert hat. Hauptschulabschluss, zweifelnde Lehrkräfte, keine Unterstützung. So lesen sich derzeit immer mehr Linkedin-Biografien. Dagegen sehe ich im Freundeskreis, dass Menschen ihre privilegierte Herkunft regelrecht verstecken. Und niemand ist desorientierter als das Mittelstandskind aus dem liebevollen Elternhaus, das sich mit relativer Sicherheit immer wieder selbst verwirklichen durfte. Was ist da los?

So einiges, aber mir geht es um diesen Aspekt: Menschen, die in ihrer Kindheit weniger Ressourcen und mehr Widerstände hatten, werden als vertrauenswürdiger wahrgenommen. Sie haben sich mehr erkämpft, sie hatten einen längeren, steinigeren Weg. Und den zeigen sie auch.

Verständnis und Respekt mögen die Wünsche dahinter sein. Vertrauen gibt’s gratis dazu. Deshalb sehen wir seit den letzten Tagen der Pandemie immer mehr von diesen Posts. Der Trend hat es längst in die echte Welt geschafft: Nachdem alle ihre Reisen aufgezählt haben, wendet sich manches Gespräch den Hürden zu, die das Leben aufgestellt hatte. Dazu gibt es jetzt eine Studie.

Würden Sie dieser Person Ihre Lose schenken?

Der Versuchsaufbau der Psychologin Kristin Laurin und ihrem kanadischen Forschungsteam ist ein Klassiker der Vertrauensforschung. Sie beschreiben ihn im Journal of Personality and Social Psychology: Die Versuchspersonen erstellten Profile von sich selbst und bekamen gefälschte Profile anderer Personen. Einige dieser Profile beschrieben Menschen mit als niedrig aufgefasstem sozioökonomischem Hintergrund. Der war gekennzeichnet durch den Besuch öffentlicher Schulen oder durch Nebenjobs während der Ausbildung. Andere Profile sollten privilegierte Lebensläufe symbolisieren, beispielsweise den Besuch von Privatschulen oder Urlaubsreisen nach Europa.

Es folgte das klassische Vertrauensspiel. Das Forschungsteam kündigte an, zwei Gutscheine im Wert von 100 Dollar (ca. 86 Euro) zu verlosen. Die Versuchsperson bekam zehn Lose dafür. Wer wollte, konnte Lose an andere abgeben. Jedes abgegebene Los würde verdreifacht und die andere Person – die in Wahrheit nur ein fiktives Profil war – konnte den Spielregeln zufolge selbst entscheiden, wie viel er oder sie zurückgibt. Getestet wurde hier also, welchen Lebensläufen die Spielenden das meiste Vertrauen schenkten.

Und dieses Vertrauen ist wichtig, wie Laurin erklärt: „Vertrauen ist essenziell für gesunde zwischenmenschliche Beziehungen. Ohne Vertrauen können romantische Partnerschaften scheitern, Arbeitsplätze werden schlechter und gesellschaftliche Spaltungen vertiefen sich.“

Vertrauen im Job: Studie macht Muster sichtbar

Es zeigte sich, dass Profile von Personen aus wirtschaftlich schwächeren Elternhäusern als vertrauenswürdiger wahrgenommen wurden. Das bedeutet für die echten Menschen: Sie hatten höhere Erwartungen an jene, deren Profil keine Hinweise auf Privatschulen und einen privilegierten Status zeigte. Dies setzte sich fort, wenn ein (ebenfalls fiktiver) aktueller Einkommensstatus hinzugefügt wurde.

Laurin berichtet in einer Mitteilung der American Psychological Association: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass Menschen deutlich zwischen der Herkunft und der gegenwärtigen Situation einer Person unterscheiden. Jene, die in der unteren sozialen Schicht aufgewachsen sind, wurden als moralischer und vertrauenswürdiger wahrgenommen.“ Und weiter: „Auch wenn Menschen gegenüber aktuell einkommensschwachen Personen manchmal vertrauensvoll agieren, glauben sie nicht immer, dass dieses Vertrauen erwidert wird.“

Als relevantes künftiges Forschungsfeld beschreibt Laurin die Untersuchung, wie sich die Kindheitserfahrungen der Entscheidenden selbst auswirkt: Entscheiden Menschen, die in der Kindheit weniger Geld hatten, in Vertrauenssituationen im Berufsleben anders?

Sollte man seine Herkunft verstecken?

Für die eigene Karriere bestätigt sich der Linkedin-Trend als subjektiv sinnvoll: „Wenn man aus einer wohlhabenden Familie stammt, könnte es vorteilhaft sein, diese Herkunft weniger zu betonen und sich auf die Gegenwart zu konzentrieren“, wird Laurin zitiert. Wer finanzielle Entbehrungen erfahren habe, könne davon profitieren, über diese Erfahrungen zu sprechen. Dies könne das Vertrauen stärken.

Die Erkenntnis, dass Kindheitsprivilegien sich negativ auf die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit auswirken können, steht dabei in auffallendem Verhältnis zum Trend, Kinder auf Privatschulen zu schicken. Versprochen wird den Kleinen ein sicheres Umfeld und ein stärkerer Start ins Berufsleben.

Doch Vertrauen wurde in klassischer Forschung schon vor langer Zeit als wichtiges Schmiermittel der Wirtschaft bezeichnet. Vielleicht brauchen die Eltern also Vertrauen, damit ihre Kinder im Berufsleben später vertrauenswürdig auftreten können. Zumindest diese Untersuchung deutet darauf hin.

