Fit durch die Nachtschicht Wissenschaftler wollen die ideale Nap-Strategie gefunden haben

Wenn die ganze Nacht durchgearbeitet werden soll, wird früher oder später die Konzentration nachlassen und Müdigkeit einsetzen. Japanische Forscher haben nach jahrelanger Forschung nun eine Nap-Strategie entwickelt, die darauf abzielt, euch mit minimalem Leistungsverlust durch die Nacht zu bringen.

In ihrer Studie verglichen sie drei verschiedene Strategien: einen langen Schlaf von 120 Minuten, zwei Nickerchen von einmal 90 Minuten und einmal 30 Minuten sowie eine komplette Nachtschicht ganz ohne Schlaf.

Es stellte sich heraus, dass die Strategie mit zwei Nickerchen euch am effektivsten durch eine arbeitsreiche Nacht bringt. „Ein 90-minütiges Nickerchen, um die langfristige Leistung zu erhalten, und ein 30-minütiges Nickerchen, um niedrigere Müdigkeitsgrade und schnelle Reaktionen zu erhalten, können als strategische Kombination von Nickerchen wertvoll für die Arbeitseffizienz und Sicherheit am frühen Morgen sein“, sagte die Studienautorin Sanae Oriyama, eine Professorin für Pflegewissenschaft an der Graduate School of Biomedical and Health Sciences der Universität Hiroshima, gegenüber Sci Tech Daily.

Beide Naps erfüllen ihren eigenen Zweck

Das 90-minütige Schläfchen stellt einen kompletten Schlafzyklus dar und zielt darauf ab, dass der Schlafende am Ende des Zyklus aufwacht, um so mit nur wenig Schlafträgheit zu kämpfen zu haben.

Wenn man mitten im Schlafzyklus aufwacht, fühlt man sich oft benommen und orientierungslos, was bei dieser Nap-Strategie vermieden wird. Die Studie stellte fest, dass ein längerer Schlaf die Müdigkeit sogar noch steigern kann.

Das zweite, kürzere Nickerchen dauert nur 30 Minuten. Diese Dauer wurde ausgewählt, da die Forschung herausgefunden hat, dass Nickerchen von 30 Minuten oder kürzer die Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und das Energieniveau steigern können.

So solltet ihr die Naps timen

„Während einer Nachtschicht, die zum Beispiel von 16 bis 9 Uhr am nächsten Morgen dauert, wird angenommen, dass ein geteiltes Nickerchen von 90 Minuten und 30 Minuten, das jeweils um Mitternacht und um 3 Uhr morgens endet, effektiver ist als ein 120-minütiges monophasisches Nickerchen, das um Mitternacht endet, wenn Aufgaben, die schnelle Reaktionen erfordern, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, zwischen 2 und 9 Uhr morgens angesetzt sind“, erklärte Oriyama.

Generell können Nickerchen, die später in der Nachtschicht eingelegt werden, die Müdigkeit besser bekämpfen, doch zu späte Nickerchen können die Müdigkeit unnötig steigern.

Die Forschung basiert auf einer Nachtschicht von japanischen Krankenschwestern, die in der Regel 16 Stunden dauert. In dieser Zeit dürfen sie insgesamt zwei Stunden schlafen. Obwohl die Studie sich auf Krankenschwestern konzentriert, können die Ergebnisse auch auf andere Berufe übertragen werden, in denen lange Nachtschichten üblich sind.

