Wissenschaftler wollten Planet 9 finden: Haben sie seine Existenz stattdessen widerlegt?

Gibt es einen neunten Planeten in unserem Sonnensystem, den wir bisher nicht entdecken konnten? Dieser Frage gehen zahlreiche Wissenschaftler:innen seit Jahren nach. 2016 veröffentlichten die Forscher Mike Brown und Konstantin Batygin vom Caltech die Theorie, um ungewöhnliche Umlaufbahnen von transneptunischen Objekten zu erklären, die sich weit außerhalb der Laufbahn des Neptuns befinden.

Um die Existenz von Planet 9 nachzuweisen, hoffen Wissenschaftler:innen aktuell auf das Vera-C.-Rubin-Observatorium in Chile, das in diesem Jahr in Betrieb gehen soll. Das Teleskop könnte erste Bilder des Planeten aufnehmen. Doch schon jetzt melden sich Forscher:innen der National Tsing Hua University in Taiwan. Sie wollen anhand alter Satellitenaufnahmen einen geeigneten Kandidaten gefunden haben, bei dem es sich um Planet 9 handeln könnte.

Wie Space berichtet, hat das Team zunächst Daten des Infrarotsatelliten IRAS herangezogen, der 1983 ins All geschossen wurde. Der Satellit hat etwa ein Jahr im Weltall verbracht. Im Jahr 2006 wurde eine ähnliche Mission von der japanischen Raumfahrtbehörde gestartet, die den Infrarotsatelliten AKARI ins All geschossen hat. Der Satellit hat bis 2011 Bilder aufgenommen.

Die Forscher:innen haben die beiden Datensätze der Satelliten miteinander verglichen, um ein weit entferntes Objekt zu identifizieren, das sich nur langsam bewegt. Dabei haben sie auf die stündlichen Veränderungen zwischen den Aufnahmen geachtet. Bewegt sich ein Objekt innerhalb dieser Zeit, wäre es viel zu schnell unterwegs, um Planet 9 zu sein. Zudem müsste sich das Objekt auf beiden Datensätzen zur selben Zeit am selben Ort befinden.

Dabei entdeckten sie ein Objekt, das zu den Eigenschaften von Planet 9 passen würde. Demnach wäre der Planet noch größer als Neptun und wäre etwa 700 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Die Wissenschaftler:innen geben allerdings zu, dass ihre Daten noch kein endgültiger Beweis sind. Besonders leistungsstarke Teleskope müssten die Daten verifizieren.

Und selbst der Forscher Mike Brown, der die Theorie um Planet 9 aufgestellt hat, ist aufgrund der Ergebnisse skeptisch. Er schreibt auf Bluesky: „Wenn dieser Kandidat real ist, ist es nicht Planet 9. Tatsächlich würde er die Existenz von Planet 9 widerlegen. […] Er hätte Gravitationseffekte, aber nicht die, von denen wir glauben, sie gesehen zu haben. Wenn also der Planet real ist, lagen wir bei der Gravitation falsch und dementsprechend auch bei der Existenz von Planet 9“.

