Wissenschaftlich belegt: Diese Freizeitaktivitäten verbessern deine Work-Life-Balance spürbar
Der Arbeitstag war wieder lang, aber der Feierabend ist endlich angebrochen. Was können wir jetzt tun, um uns richtig zu entspannen? Viele Menschen verfolgen Hobbys, die sie ausgeglichener machen sollen. Doch welche Freizeitaktivitäten sind für die Work-Life-Balance besonders hilfreich?
Warum ihr ein handwerkliches Hobby haben solltet
Wissenschaftler:innen der Anglia Ruskin University in Cambridge haben sich diese Frage ebenfalls in ihrer Studie gestellt (via Frontiers). Sie haben zunächst die These aufgestellt, dass gerade handwerkliche und künstlerische Hobbys besonders zur Entspannung und damit zur Work-Life-Balance beitragen können. Um dies zu beweisen, haben die Verantwortlichen insgesamt mehr als 7.100 Teilnehmer:innen für die Studie befragt.
Das Alter der Teilnehmenden rangierte dabei zwischen 16 und über 85. Sie mussten anhand einer 10-Punkte-Skala mehrere Fragen beantworten. Zunächst, wie zufrieden sie mit ihrem aktuellen Leben sind und ob die Dinge, die ihr Leben bestimmen, lohnenswert sind. Die anderen Fragen beschäftigten sich damit, wie glücklich die Teilnehmer:innen sind und wie ängstlich und einsam sie sich fühlen.
Um den Bezug zu handwerklichen und künstlerischen Hobbys zu schließen, fragten die Wissenschaftler:innen alle Teilnehmer:innen, ob sie in den letzten zwölf Monaten eines der aufgelisteten Hobbys verfolgt haben. Dazu zählten etwa Malen, künstlerische Fotografie (keine Urlaubs- oder Familienbilder), Animation, Häkeln, Stricken, Kalligrafie, Töpfern und Schmuckherstellung.
Die Werte der Teilnehmer:innen, die solche Hobbys verfolgt haben, wurden schließlich mit den anderen Proband:innen verglichen. Das Ergebnis: Bei der Lebenszufriedenheit, den lohnenswerten Dingen im Leben und dem allgemeinen Glücklichsein gaben Menschen mit den besagten Hobbys deutlich bessere Werte an. Diese lagen zehn bis 16 Prozent höher. Allerdings stellte die Studie auch fest, dass kreative und handwerkliche Hobbys keine Verbesserung bei Angst und Einsamkeit mit sich brachten.
Wissenschaftler:innen sehen Zusammenhang, aber noch keine Kausalität
In der Zusammenfassung der Studie heißt es: „Es ist wichtig festzuhalten, dass diese Studie nur eine Korrelation zeigt, […] aber eine Kausalität nicht festgestellt werden kann. Der nächste Schritt für zukünftige Forschungen ist es, in einem Experiment zu manipulieren, ob Teilnehmer:innen kreative und handwerkliche Hobbys haben und wie lang sich diese auf ihre Lebenszufriedenheit auswirken.“
Zudem schlagen die Wissenschaftler:innen vor, dass diese Hobbys noch auf weitere Auswirkungen abseits der Work-Life-Balance untersucht werden. Darunter etwa verbessertes Selbstbewusstsein und emotionale Regulierung. Zudem schlagen sie vor, dass kreative und handwerkliche Hobbys finanziell von Regierungen unterstützt werden sollten. So könnten ihnen noch mehr Menschen und ihr Leben womöglich verbessern.
