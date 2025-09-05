Wissenschaftlich belegt: Diese Freizeitaktivitäten verbessern deine Work-Life-Balance spürbar

Der Arbeitstag war wieder lang, aber der Feierabend ist endlich angebrochen. Was können wir jetzt tun, um uns richtig zu entspannen? Viele Menschen verfolgen Hobbys, die sie ausgeglichener machen sollen. Doch welche Freizeitaktivitäten sind für die Work-Life-Balance besonders hilfreich?

Anzeige Anzeige

Warum ihr ein handwerkliches Hobby haben solltet

Wissenschaftler:innen der Anglia Ruskin University in Cambridge haben sich diese Frage ebenfalls in ihrer Studie gestellt (via Frontiers). Sie haben zunächst die These aufgestellt, dass gerade handwerkliche und künstlerische Hobbys besonders zur Entspannung und damit zur Work-Life-Balance beitragen können. Um dies zu beweisen, haben die Verantwortlichen insgesamt mehr als 7.100 Teilnehmer:innen für die Studie befragt.

Das Alter der Teilnehmenden rangierte dabei zwischen 16 und über 85. Sie mussten anhand einer 10-Punkte-Skala mehrere Fragen beantworten. Zunächst, wie zufrieden sie mit ihrem aktuellen Leben sind und ob die Dinge, die ihr Leben bestimmen, lohnenswert sind. Die anderen Fragen beschäftigten sich damit, wie glücklich die Teilnehmer:innen sind und wie ängstlich und einsam sie sich fühlen.

Anzeige Anzeige

Um den Bezug zu handwerklichen und künstlerischen Hobbys zu schließen, fragten die Wissenschaftler:innen alle Teilnehmer:innen, ob sie in den letzten zwölf Monaten eines der aufgelisteten Hobbys verfolgt haben. Dazu zählten etwa Malen, künstlerische Fotografie (keine Urlaubs- oder Familienbilder), Animation, Häkeln, Stricken, Kalligrafie, Töpfern und Schmuckherstellung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Werte der Teilnehmer:innen, die solche Hobbys verfolgt haben, wurden schließlich mit den anderen Proband:innen verglichen. Das Ergebnis: Bei der Lebenszufriedenheit, den lohnenswerten Dingen im Leben und dem allgemeinen Glücklichsein gaben Menschen mit den besagten Hobbys deutlich bessere Werte an. Diese lagen zehn bis 16 Prozent höher. Allerdings stellte die Studie auch fest, dass kreative und handwerkliche Hobbys keine Verbesserung bei Angst und Einsamkeit mit sich brachten.

Wissenschaftler:innen sehen Zusammenhang, aber noch keine Kausalität

In der Zusammenfassung der Studie heißt es: „Es ist wichtig festzuhalten, dass diese Studie nur eine Korrelation zeigt, […] aber eine Kausalität nicht festgestellt werden kann. Der nächste Schritt für zukünftige Forschungen ist es, in einem Experiment zu manipulieren, ob Teilnehmer:innen kreative und handwerkliche Hobbys haben und wie lang sich diese auf ihre Lebenszufriedenheit auswirken.“

Anzeige Anzeige

Zudem schlagen die Wissenschaftler:innen vor, dass diese Hobbys noch auf weitere Auswirkungen abseits der Work-Life-Balance untersucht werden. Darunter etwa verbessertes Selbstbewusstsein und emotionale Regulierung. Zudem schlagen sie vor, dass kreative und handwerkliche Hobbys finanziell von Regierungen unterstützt werden sollten. So könnten ihnen noch mehr Menschen und ihr Leben womöglich verbessern.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 29.08.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn nochmals zur Verfügung gestellt.

Spannende Projekte in der Stadt der Zukunft

12 Bilder ansehen Stadt der Zukunft Quelle: Toyota

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Studie