Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

WLAN in der Bahn: Darum ist deine Internetverbindung im Zug so schlecht – noch

Perspektivisch will die Bahn Reisenden auf allen Strecken in Deutschland eine lückenlose 5G-Versorgung anbieten. Tests für ein Gigabit-Internet im Zug laufen. Warum das WLAN derzeit gerade in voll besetzten Zügen so schlecht ist, hat jetzt der Bahn-CTO erklärt.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
WLAN versus 5G-Mobilfunk Deutsche Bahn

Soll Zug-WLAN ablösen: 5G-Mobilfunkverbindung an der Bahnstrecke. (Foto: Deutsche Bahn AG/Oliver Lang)

Wer viel mit der Bahn reist, kennt die Probleme. Neben Verspätungen und Zugausfällen am ärgerlichsten für die meisten Reisenden ist sicher die oft schlechte Internetverbindung. Das WLAN in den Zügen soll Mobilfunklücken an der Strecke ausgleichen. Das klappt aber selten gut.

Anzeige
Anzeige

WLAN-Leistung nicht für volle Züge geeignet

Eine Begründung für die mangelhafte WLAN-Verbindung hat jetzt Karsten Kemeter, CTO im Bereich Nachrichtentechnik der Deutschen Bahn geliefert. Demnach sei die Infrastruktur in den Zügen schlicht nicht dafür ausgelegt.

Empfehlungen der Redaktion

Wie der Bahn-Technikchef im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema Gigabit-Zug erklärte, sei „die Leistungsfähigkeit von so einem WLAN jetzt nicht für tausend Menschen auf einmal ausgestaltet“. Dafür würden „unendlich viele Modems“ benötigt. Was wiederum „keiner bezahlen“ könne, wie Golem Kemeter zitiert.

Anzeige
Anzeige

WLAN greift auf alle Netze zu

Aber: Die Leistungsfähigkeit des WLAN im Zug sei zwar begrenzt, aber im Vergleich zur Mobilfunkversorgung an den Bahnstrecken „eher lückenlos“. Die Lücken würden von Mobilfunkanbietern abhängen. Um diese auszugleichen, greife das zugeigene WLAN auf alle drei Mobilfunknetze zu.

Das WLAN der Bahn sieht Kemeter derweil als Auslaufmodell. In den Zügen der Schweizerischen Bundesbahnen gab es bisher keine eigene WLAN-Lösung und eine solche werde möglicherweise auch nicht mehr kommen. Kemeter betonte aber, dass die Bahn ihr WLAN „im Moment“ weiter anbieten werde.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Bahn-Plan: Gigabit-Internet entlang der Schiene

Letztlich soll allerdings Gigabit-Internet entlang der Schiene für eine lückenlose Versorgung mit schnellem und sicherem Internet in den Zügen der Bahn sorgen. An entsprechenden Lösungen arbeiten Bahn, Mobilfunkanbieter, Hersteller und Forscher:innen derzeit in dem Projekt Gigabit Innovation Track XT (Gint XT).

Mit dem Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur sollen bei Bahnfahrten künftig Videokonferenzen, Streaming und Arbeiten ohne Verbindungsabbrüche Realität werden können, wie es vom Gigabitbüro des Bundes heißt. Entsprechende Tests laufen.

Anzeige
Anzeige

Bahn testet 5G-Verbindung an der Strecke

2024 waren erste Messfahrten gestartet. Im Sommer 2025 hatte die Bahn in Mecklenburg-Vorpommern laut einem Bericht von Spiegel Online eine Strecke mit 13 Masten und neuen Antennen versehen. Jetzt fährt dort ein zum Laborfahrzeug umgerüsteter ICE, um die verbesserten Mobilfunkverbindungen zu testen.

5 Bilder ansehen
Besser unterwegs: 5 Tipps für den DB Navigator Quelle: (Foto: Symeonidis Dimitrios / Shutterstock.com)

Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg, die seit August 2025 generalsaniert wird, dient laut Gint-XT-Projekt als erster „Schritt in den Wirkbetrieb“. Entlang der Gleise sollen hier alle zwei Kilometer Masten, Versorgungscontainer sowie Strom- und Glasfaserleitungen errichtet werden.

Hamburg–Berlin: Durchgängiger 5G-Versorgungskorridor

Nach der Fertigstellung soll auf der rund 280 Kilometer langen Strecke „ein durchgängiger 5G-Versorgungskorridor“ zur Verfügung stehen. Perspektivisch ist eine solche lückenlose 5G-Verbindung für alle Bahnstrecken in Deutschland angedacht.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren