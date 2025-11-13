WLAN in der Bahn: Darum ist deine Internetverbindung im Zug so schlecht – noch

Wer viel mit der Bahn reist, kennt die Probleme. Neben Verspätungen und Zugausfällen am ärgerlichsten für die meisten Reisenden ist sicher die oft schlechte Internetverbindung. Das WLAN in den Zügen soll Mobilfunklücken an der Strecke ausgleichen. Das klappt aber selten gut.

WLAN-Leistung nicht für volle Züge geeignet

Eine Begründung für die mangelhafte WLAN-Verbindung hat jetzt Karsten Kemeter, CTO im Bereich Nachrichtentechnik der Deutschen Bahn geliefert. Demnach sei die Infrastruktur in den Zügen schlicht nicht dafür ausgelegt.

Wie der Bahn-Technikchef im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema Gigabit-Zug erklärte, sei „die Leistungsfähigkeit von so einem WLAN jetzt nicht für tausend Menschen auf einmal ausgestaltet“. Dafür würden „unendlich viele Modems“ benötigt. Was wiederum „keiner bezahlen“ könne, wie Golem Kemeter zitiert.

WLAN greift auf alle Netze zu

Aber: Die Leistungsfähigkeit des WLAN im Zug sei zwar begrenzt, aber im Vergleich zur Mobilfunkversorgung an den Bahnstrecken „eher lückenlos“. Die Lücken würden von Mobilfunkanbietern abhängen. Um diese auszugleichen, greife das zugeigene WLAN auf alle drei Mobilfunknetze zu.

Das WLAN der Bahn sieht Kemeter derweil als Auslaufmodell. In den Zügen der Schweizerischen Bundesbahnen gab es bisher keine eigene WLAN-Lösung und eine solche werde möglicherweise auch nicht mehr kommen. Kemeter betonte aber, dass die Bahn ihr WLAN „im Moment“ weiter anbieten werde.

Bahn-Plan: Gigabit-Internet entlang der Schiene

Letztlich soll allerdings Gigabit-Internet entlang der Schiene für eine lückenlose Versorgung mit schnellem und sicherem Internet in den Zügen der Bahn sorgen. An entsprechenden Lösungen arbeiten Bahn, Mobilfunkanbieter, Hersteller und Forscher:innen derzeit in dem Projekt Gigabit Innovation Track XT (Gint XT).

Mit dem Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur sollen bei Bahnfahrten künftig Videokonferenzen, Streaming und Arbeiten ohne Verbindungsabbrüche Realität werden können, wie es vom Gigabitbüro des Bundes heißt. Entsprechende Tests laufen.

Bahn testet 5G-Verbindung an der Strecke

2024 waren erste Messfahrten gestartet. Im Sommer 2025 hatte die Bahn in Mecklenburg-Vorpommern laut einem Bericht von Spiegel Online eine Strecke mit 13 Masten und neuen Antennen versehen. Jetzt fährt dort ein zum Laborfahrzeug umgerüsteter ICE, um die verbesserten Mobilfunkverbindungen zu testen.

Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg, die seit August 2025 generalsaniert wird, dient laut Gint-XT-Projekt als erster „Schritt in den Wirkbetrieb“. Entlang der Gleise sollen hier alle zwei Kilometer Masten, Versorgungscontainer sowie Strom- und Glasfaserleitungen errichtet werden.

Hamburg–Berlin: Durchgängiger 5G-Versorgungskorridor

Nach der Fertigstellung soll auf der rund 280 Kilometer langen Strecke „ein durchgängiger 5G-Versorgungskorridor“ zur Verfügung stehen. Perspektivisch ist eine solche lückenlose 5G-Verbindung für alle Bahnstrecken in Deutschland angedacht.