Wo die Touristenflut am größten ist – Statistik der Woche

Der Massentourismus wird in vielen Urlaubsregionen Europas zum immer größeren Problem für Einwohner:innen und Umwelt. So fühlen sich laut einer Yougov-Umfrage vor allem Spanier:innen vom Tourismus gestört und sehen die Entwicklung der letzten Jahre kritisch. Rund ein Drittel der Befragten in Spanien ist der Meinung, es gebe zu viele Auslandstourist:innen in ihrer Heimat. Andere Europäer:innen teilen diese Einstellung nicht so sehr. In Deutschland sind es beispielsweise nur etwa 13 Prozent, die denken, dass sich zu viele Tourist:innen in den deutschen Urlaubsregionen und Städten tummeln.

Wie viele Touristenankünfte je Einwohner

Ein Blick auf die Touristenankünfte im Verhältnis zu der Einwohnerschaft zeigt, dass es in deutschen Städten wie Hamburg und Berlin zwar ein leichtes Ungleichgewicht zugunsten der Tourist:innen gibt (etwa vier Touristenankünfte je Einwohner:in), dieses jedoch noch weit entfernt von Hotspots wie etwa Lloret de Mar oder Dubrovnik ist, wo auf jeden Einwohner mehr als 30 Tourist:innen kommen. Das zeigt auch die Infografik von Statista. Dabei sind zwar auch Inlandsreisende eingenommen, diese machen jedoch den geringeren Teil der Touristenflut aus.

Wie gehen die Reisenden und Einheimischen mit den vielen Touristen um?

In einigen Urlaubsregionen wie beispielsweise Mallorca wehren sich die Einheimischen mittlerweile aktiv gegen Overtourism mithilfe von Protesten und gesetzlichen Regelungen. Auch die mediale Berichterstattung über die Folgen für Menschen und Umwelt zeigt Wirkung bei Reisenden. Einer Accor-Umfrage zufolge vermeidet es bereits knapp ein Drittel der Befragten in verschiedenen europäischen Ländern in der Hochsaison zu verreisen. Speziell den Reisezielen fernbleiben, die unter Overtourism leiden, wollen 2025 rund 27 Prozent. Weitere 22 Prozent werden Urlaub an weniger bekannten Reisezielen machen, um den Touristenmassen zu entgehen. 19 Prozent entscheiden sich aus Rücksicht auf die Einheimischen gegen bestimmte Urlaubsziele.

Mehr über das Thema Tourismus erfahrt ihr in der neuen Ausgabe 2/2025 von MIT Technology Review erschienen. Darin beleuchten wir, wie sich das Reisen in Zeiten des Klimawandels, KI und Social Media gestaltet. Hier könnt ihr die TR 2/2025 bestellen

