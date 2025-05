Wo es die meisten Cannabis-Clubs gibt – Statistik der Woche

Schätzungsweise 23 Millionen Menschen zwischen 15 und 64 Jahren in der EU konsumieren laut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Cannabis – etwa 3,7 Millionen sogar (fast) täglich. Das macht Cannabis zur mit Abstand am häufigsten konsumierten illegalen beziehungsweise halblegalen Droge in Europa.

Wie verbreitet Cannabiskonsum ist, unterscheidet sich von Land zu Land, wie die Statista-Grafik zeigt. So ist die Lebenszeitprävalenz – also der Bevölkerungsanteil, der innerhalb seines Lebens mindestens einmal Cannabis zu sich nimmt – in Frankreich mit 47 Prozent besonders hoch. Auch Deutschland liegt mit 35 Prozent im oberen Drittel des Europa-Vergleichs. Der Anteil der Cannabis-Konsument:innen könnte aber in den kommenden Jahren durch die Teil-Legalisierung weiter steigen. Insgesamt scheint die Nutzung von Cannabis eher in Süd- und Westeuropa verbreitet zu sein – weniger üblich ist der Konsum in Osteuropa und den Ägäis-Ländern.

Komplexe Genehmigungsprozesse für Cannabis Social Clubs

Die neu geschaffenen Cannabis Social Clubs (CSCs) sollen den gemeinschaftlichen Anbau für ihre Mitglieder ermöglichen – doch der Start verläuft schleppend. Erst wenige Dutzende Clubs haben bislang eine offizielle Genehmigung erhalten, obwohl bundesweit hunderte Anträge vorliegen. Der Grund: Die Genehmigungsprozesse auf Landesebene sind komplex und vielerorts noch nicht abgeschlossen. Wie die Statista-Grafik zeigt, haben einige Bundesländer noch überhaupt keine Clubs genehmigt.

Die Bevölkerung ist hinsichtlich der Teil-Legalisierung nach wie vor gespalten. Einer Yougov-Umfrage zufolge würden 38 Prozent der Befragten diese gerne wieder rückgängig machen. Ebenso viele wollen, dass sie im bisherigen Rahmen fortbesteht. Nur etwas mehr als ein Zehntel der Umfrageteilnehmer befürwortet eine Ausweitung der Legalisierung.

