Fundstück
Word, Excel und Powerpoint: So hätten die Icons der Microsoft-Programme aussehen können

Microsoft erlaubt einen Blick hinter die Kulissen: In einem Instagram-Post zeigt das Unternehmen Designs, die die Office-Icons ganz anders interpretierten – etwa ohne Buchstaben oder mit stark abstrahierten Symbolen.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Die MS-Office-Icons bekommen ein neues Design – und das hätte offenbar auch völlig vom alten abweichen können. (Foto: Koshiro K/Shutterstock)

Design-Fans dürfen sich freuen: Microsoft zeichnet in einem Instagram-Post den gestalterischen Weg zu den neuen Office-365-Icons. Dabei erinnert das Unternehmen nicht nur an vergangene Logos, sondern zeigt auch alternative Icon-Designs für Word, Excel und andere Office-Apps, die letztlich verworfen wurden.

Diese Entwürfe verdeutlichen, wie radikal Microsoft seine ikonischen Programmsymbole hätte ändern können – manche Varianten verzichteten erstmals ganz auf Buchstaben, andere stellten hingegen den Buchstaben in den Mittelpunkt.

Nutzer:innen mit Insider-Zugang können die Designs bereits auf Windows nutzen.

Office-Icons: Spiel mit neuen Gestaltungsideen

Traditionell kombinieren die Office-Icons – also von Programmen wie Word, Excel, Outlook und Powerpoint – einen Buchstaben (zum Beispiel „W“, „X“) mit einer visuellen Andeutung des Dokumenttyps.

Bilder auf Instagram zeigen, dass man bei Microsoft offenbar erstmals mit dem Gedanken gespielt hat, mit dieser Formel zu brechen.

Einige Versionen verzichteten völlig auf den Buchstaben, setzten stattdessen rein auf grafische Anmutung. Dabei wird der Buchstabe teils durch die Form subtil angedeutet, verschwindet aber eher hinter dem dominierenden Dokument-Design.

Andere Entwürfe machten den Buchstaben zum zentralen Gestaltungselement und stilisierten ihn zum Logo. In manchen Fällen wurden die Dokument-Silhouetten nur angedeutet oder ganz weggelassen.

Microsofts Blick hinter die Kulissen zeigt, was alles möglich wäre

Entschieden hat man sich bei Microsoft am Ende dann doch für die konservativere Variante. Sie besteht aus Buchstabe und stilisiertem Dokument und ist klar als Weiterentwicklung des Vorgängerdesigns erkennbar.

Allerdings vermittelt der kleine Einblick in die Ideenmappe einen spannenden Eindruck davon, was alles möglich wäre. Er zeigt, wie kreativ man mit den althergebrachten Icons umgehen kann, ohne ihre Identität dabei vollständig aufzugeben.

So sah das früher aus: Entwicklung des Word-Icons

Auch Nostalgie-Freunde kommen auf ihre Kosten: Microsoft hat zusätzlich eine Zeitleiste veröffentlicht, die die Evolution der Word-Icons von 2003 bis heute nachzeichnet.

Der interessante Überblick zeigt, wie sich das Design vom simplen „Buchstaben-Bauklotz“ über klar erkennbare Dokumentbilder bis hin zum stilisierten, dynamischen Logo der Gegenwart entwickelt hat.

Wann kommen die neuen Office-Icons?

Die aktualisierten Icons werden bereits schrittweise im Microsoft-Ökosystem eingeführt: In OneDrive für Windows sind sie sichtbar, ebenso auf bestimmten Microsoft-Webdiensten wie der Kontoverwaltung.

Nutzer:innen im Insider-Programm können sie unter Windows aktivieren und ausprobieren. Für alle anderen wird Microsoft das neue Design später über reguläre Updates bringen.

