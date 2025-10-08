Worin Bill Gates die einzige Chance sieht, den Klimawandel aufzuhalten

Es dürfte mittlerweile klar sein, dass die Welt die im Pariser Klimaabkommen von 2015 festgelegten Ziele zur Begrenzung der CO₂-Emissionen und der globalen Erwärmung nicht erreichen wird. Viele Menschen machen Politiker und Unternehmen für dieses Scheitern verantwortlich, doch es gibt noch tiefer liegende Ursachen: Wir verfügen nicht über die technologischen Mittel, die wir benötigen, um diese Ziele zu erreichen – und viele der uns zur Verfügung stehenden Mittel sind zu teuer. Trotz aller Fortschritte, die die Welt bei erneuerbaren Energien, Elektrofahrzeugen und Stromspeichern gemacht hat, benötigen wir noch viel mehr Innovationen in diesen Bereichen – von der Erforschung bis zum Einsatz. Erst dann gibt es eine Hoffnung auf die Netto-Null bei den Emissionen.

Dieser Gastartikel stammt von Bill Gates. 1975 gründete er gemeinsam mit seinem Jugendfreund Paul Allen das Unternehmen Microsoft. Heute ist Gates Vorsitzender der Gates Foundation, einer Organisation, die sich weltweit für die Bekämpfung von Armut, Krankheiten und Ungleichheit einsetzt. Außerdem investiert er in saubere Energie, etwa durch Breakthrough Energy und Terrapower

Viele Instrumente zur CO₂‑Reduzierung sind bereits da

Ich glaube jedoch nicht, dass dies ein Grund für Pessimismus ist. Ich sehe darin eher einen Grund, optimistisch zu sein, denn Menschen sind hervorragend darin, Dinge zu erfinden. Tatsächlich haben wir bereits viele der notwendigen Instrumente geschaffen, die zur Reduzierung der CO₂-Emissionen beitragen. Allein in den vergangenen zehn Jahren haben Durchbrüche im Energiebereich die globale Emissionsprognose für 2040 um 40 Prozent gesenkt. Mit anderen Worten: Dank der Innovationsfähigkeit des Menschen sind wir auf dem besten Weg, die Emissionen bis 2040 erheblich zu reduzieren – auch wenn sich sonst nichts ändert.

Außerdem bin ich zuversichtlich, dass weitere positive Veränderungen anstehen. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit der globalen Erwärmung und investiere in Ideen, um sie zu stoppen. Ich habe mich mit Wissenschaftler:innen und Innovator:innen vernetzt, die sich für die Verhinderung der Klimakatastrophe einsetzen und vorurteilslos herangehen. Vor zehn Jahren haben sich einige von ihnen mit mir zusammengeschlossen, um Breakthrough Energy zu gründen, eine Investmentgruppierung, deren einziges Ziel es ist, Innovationen im Bereich der sauberen Energieträger voranzutreiben. Bislang haben wir mehr als 150 Unternehmen unterstützt, von denen sich viele zu bedeutenden Firmen entwickelt haben, wie beispielsweise Fervo Energy und Redwood Materials.

Klimatechnologien haben jedoch mehr als nur einen öffentlichen Nutzen. Sie werden in den kommenden Jahren praktisch jeden Aspekt der Weltwirtschaft umgestalten und die Energiemärkte, die Fertigung, den Transportsektor sowie viele Industriezweige und die Lebensmittelproduktion verändern. Einige dieser Bemühungen erfordern ein langfristiges Engagement, aber es ist von zentraler Bedeutung, dass wir jetzt handeln. Und darüber hinaus ist vielfach klar, wo die Chancen liegen.

Blick auf den Green Premium

In den vergangenen zehn Jahren ist ein Ökosystem aus Tausenden Innovator:innen, Investor:innen und Branchenexpert:innen entstanden, das sich mit allen Aspekten des Problems befasst. Obwohl ein Großteil dieses Innovationsökosystems in den USA entstanden ist, hat es sich zu einer globalen Bewegung entwickelt, die sich durch Hindernisse in den USA nicht aufhalten lässt. Es ist bedauerlich, dass die Regierungen in Washington und anderen Ländern beschlossen haben, die Finanzierung von Klimainnovationen zu kürzen und einige der Maßnahmen zurückzunehmen, die dazu beitragen, bahnbrechende Ideen zu verwirklichen. In diesem Umfeld müssen wir mehr denn je darauf achten, unsere Zeit, unser Geld und unseren Einfallsreichtum für Maßnahmen einzusetzen, die die größte Wirkung erzielen.

Doch wie finden wir heraus, welche das sind? Zunächst einmal, indem wir verstehen, welche Aktivitäten für die meisten Emissionen verantwortlich sind. Ich gruppiere sie in fünf Kategorien: Stromerzeugung, Produktion, Transportsektor, Landwirtschaft sowie Heizung und Kühlung von Gebäuden. Natürlich sind die CO₂‑reduzierenden Instrumente, über die wir heute verfügen, nicht gleichmäßig über diese Sektoren verteilt. In einigen Bereichen wie der Stromerzeugung haben wir große Fortschritte erzielt. In anderen, wie der Landwirtschaft und der Fertigung, haben wir viel weniger erreicht. Um die Möglichkeiten des Fortschritts insgesamt zu vergleichen, verwende ich das, was ich als Green Premium bezeichne, also die Kostendifferenz – den Aufpreis – zwischen einer sauberen und der herkömmlichen, CO₂-intensiven Methode.

Wenn Grün günstiger ist

Beispielsweise kostet nachhaltiger Flugtreibstoff derzeit mehr als doppelt so viel wie herkömmliches Kerosin, sodass er einen Green Premium von über 100 Prozent aufweist. Solar- und Windenergie haben sich schnell verbreitet, weil sie in vielen Fällen billiger sind als konventionelle Stromquellen – das heißt, sie haben einen negativen Green Premium. Der Green Premium ist aber nicht rein finanzieller Natur. Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen saubere Alternativen auch genauso praktisch sein wie das, was sie ersetzen. Weit mehr Menschen werden Elektroautos kaufen, sobald man sie genauso schnell aufladen kann, wie man einen Tank mit Benzin füllt.

Ich denke, der Green Premium ist der beste Weg, um Bereiche mit großer Wirkung zu identifizieren. Wo er hoch ist, wie im Fall von Flugbenzin, benötigen wir Innovator:innen und Investor:innen, die sich des Problems annehmen. Wo er niedrig oder sogar negativ ist, müssen wir die Hindernisse überwinden, die verhindern, dass die Technologien eine globale Verbreitung finden.

Ein Prozent der weltweiten Emissionen

Eine neue Technologie muss viele Herausforderungen bewältigen, um sich gegen die etablierten Verfahren durchzusetzen, aber die Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf die Kosten ist absolut entscheidend. Wenn ich also jedem Unternehmen, das an CO₂-freien Technologien arbeitet, einen Rat geben kann, dann wäre es, sich darauf zu konzentrieren, den Green Premium in dem von Ihnen gewählten Sektor zu senken und zu beseitigen. Denken Sie groß. Wenn Ihre Technologie wettbewerbsfähig genug ist, um letztlich mindestens ein Prozent der weltweiten Emissionen pro Jahr zu eliminieren – das sind 0,5 Gigatonnen –, sind Sie auf dem richtigen Weg.

Ich würde gleichzeitig die politischen Entscheidungsträger ermutigen, diesen sektorbezogenen Fokus auf den Green Premium auch in ihre Arbeit einzubeziehen. Sie sollten auch die Finanzierung sauberer Technologien und die Politik zu ihrer Förderung absichern. Dies ist nicht nur öffentliches Gut: Die Länder, die den Wettlauf um die Entwicklung dieser Durchbrüche gewinnen, werden Arbeitsplätze schaffen, über Jahrzehnte hinweg enorme wirtschaftliche Macht besitzen und autarker gegenüber Energieimporten werden.

Investments müssen fließen

Ferner sollten junge Wissenschaftler:innen und Unternehmer:innen darüber nachdenken, wie sie ihre Fähigkeiten für diese Herausforderungen einsetzen können. Es ist eine spannende Zeit – Menschen, die heute eine Karriere im Bereich sauberer Technologien beginnen, werden einen enormen Einfluss auf das Wohlergehen der Menschheit haben. Wenn Sie Anregungen benötigen, ist der Climate Tech Atlas, der letzten Monat von Breakthrough Energy und anderen Partnern veröffentlicht wurde, ein ausgezeichneter Leitfaden. Er enthält Technologien, die für die Dekarbonisierung der Wirtschaft und die Anpassung der Menschen an ein wärmeres Klima unerlässlich sind.

Abschließend möchte ich auch Investor:innen aufrufen, ernsthaft in Unternehmen zu investieren, deren Technologien den Green Premium deutlich reduzieren können. Betrachten Sie dies als eine Investition in die wohl größte Wachstumsbranche des 21. Jahrhunderts. Unternehmen haben in allen Bereichen schon dramatische Fortschritte bei der Entwicklung besserer und sauberer Lösungen erzielt. Was viele von ihnen jetzt brauchen, ist Kapital aus dem privaten Sektor und Partnerschaften, die ihnen helfen, eine Größenordnung zu erlangen, mit der sie einen echten Einfluss auf die Emissionen nehmen können.

Positive Nachrichten in zehn Jahren

Die grüne Transformation der gesamten physischen Wirtschaft ist eine beispiellose Aufgabe, die nur über die Märkte bewältigt werden kann – durch die Unterstützung von Unternehmen mit bahnbrechenden Ideen, die fossile Rohstoffe in puncto Kosten und Praktikabilität übertreffen. Dazu braucht es Investor:innen, die sowohl geduldig sind als auch bereit, das Risiko zu akzeptieren, dass einige Unternehmen scheitern werden. Natürlich spielen auch Regierungen und gemeinnützige Organisationen eine Rolle bei der Energiewende, aber letztlich hängt unser Erfolg von der Fähigkeit der Klima-Innovator:innen ab, profitable Unternehmen aufzubauen.

Wenn wir das richtig machen – und ich glaube, dass wir das können –, dann werden wir in den nächsten zehn Jahren weniger Nachrichten über verfehlte Emissionsziele sehen. Und mehr darüber, wie die Emissionen rapide sinken, weil die Welt bahnbrechende Ideen erfunden und umgesetzt hat: saubere Treibstoffe, die Passagierflugzeuge und Frachtschiffe antreiben; Stadtviertel, die mit emissionsfreiem Stahl und Zement gebaut wurden; Fusionskraftwerke, die eine unerschöpfliche Versorgung mit sauberem Strom erzeugen.

Gutes Leben für alle

Nicht nur werden die Emissionen dann schneller sinken, als die meisten Menschen erwarten, sondern Hunderte Millionen Menschen werden Zugang zu erschwinglicher, zuverlässiger, sauberer Energie erhalten – mit besonders dramatischen Verbesserungen für Länder mit niedrigem Einkommen. Mehr Menschen werden an extrem heißen Tagen Zugang zu Klimaanlagen haben. Mehr Kinder werden das Licht haben, damit sie abends ihre Hausaufgaben machen können. Mehr Kliniken werden in der Lage sein, ihre Impfstoffe kühl zu lagern, damit sie nicht verderben. Wir werden eine Wirtschaft aufgebaut haben, in der jeder Wohlstand erreichen kann.

Natürlich wird der Klimawandel weiterhin viele Herausforderungen mit sich bringen. Aber die Fortschritte, die wir in den kommenden Jahren erzielen, können dafür sorgen, dass jeder die Chance auf ein gesundes und produktives Leben hat, unabhängig davon, wo er geboren wurde und in welchem Umfeld er aufgewachsen ist.