Work-Life-Balance ist der Gen Z egal – viel wichtiger ist etwas anderes

Faul, egoistisch, geldgeil, Social-Media-abhängig und beruflich wenig engagiert – das sind nur einige der Vorurteile, mit denen die Mitglieder der sogenannten Generation Z (Gen Z) zu kämpfen haben. Zur Gen Z werden Menschen gezählt, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind.

Über 30.000 Student:innen befragt

Zumindest bei Student:innen gestaltet sich die Lage aber offenbar ganz anders, wie jetzt die Universum Student Survey 2024 der Stepstone Group zeigt. Für diese Studie wurden über 30.000 Student:innen in ganz Deutschland befragt.

Demnach legen die jungen Leute bei der Suche nach einem Job viel Wert auf Leistung und Erfolg, wie businessinsider.de schreibt. Bei den Eigenschaften, die Arbeitgeber für die Gen Z attraktiv machen, steht bei den 16- bis 25-Jährigen die Aussicht auf vielfältige Aufgaben sehr weit oben. Darüber hinaus wünschen sich die jungen Menschen im Job auch Anerkennung und Prestige.

Work-Life-Balance für Junge kaum Thema

Anders als vielleicht erwartet, ist dagegen die Förderung von Work-Life-Balance für die jüngsten Befragten am unwichtigsten. Das Thema gewinnt aber mit zunehmendem Alter an Bedeutung. Den größten Wert auf Work-Life-Balance legen der Umfrage zufolge die 30- bis 39-Jährigen – also die Millennials.

Vielmehr als die Zugehörigkeit zu einer „Generation“ scheinen die Ansprüche an die Arbeitswelt von dem jeweiligen Alter abzuhängen. Denn das Interesse an Work-Life-Balance im Job lässt im Alter wieder nach. Ähnlich wie der Wunsch nach Erfolg, Leistung oder vielfältigen Arbeitsaufgaben nachließ, je älter die Befragten waren.

Leistung verliert im Alter an Bedeutung

„Wir sehen, dass leistungsbezogene Themen erst in der Mitte der Erwerbstätigkeit generell an Bedeutung verlieren, das heißt in einer Lebensphase, in der bei vielen Talenten vermutlich das Familienleben stärker in den Vordergrund rückt“, erklärt Benedikt Strobel, der bei Universum für die Befragungen der Student:innen verantwortlich zeichnete.

So gewinnt auch die Möglichkeit, vom Homeoffice aus arbeiten zu können, im Alter an Bedeutung. Remote Work ist für die Gen Z kein allzu wichtiger Punkt, wenn es um die Auswahl von Arbeitgebern geht. Allen Altersgruppen ähnlich wichtig ist derweil ein freundliches Arbeitsumfeld.

Attraktive Arbeitgeber für die Gen Z

Geht es um die attraktivsten Arbeitgeber für Student:innen, dann liegen mit Porsche, Mercedes-Benz und BMW deutsche Autokonzerne weit vorn. Im IT-Bereich genießen Google, Microsoft und Apple ein hohes Ansehen als Arbeitgeber.

