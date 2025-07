Workflows, CustomGPT oder Coding: Diese KI-Tools helfen einer Programmiererin in ihrem Arbeitsalltag

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt scheint zwischen zwei Extremen zu changieren. Zumindest in Hinblick darauf, wie wir darüber sprechen. Dann ist die KI entweder der große Gamechanger, der Prozesse schneller macht, komplexe Zusammenhänge in Daten erkennt oder uns die lästigen Teile der Arbeit direkt ganz abnimmt.