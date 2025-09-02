World Liberty Finance Token: Was du über den neuen Trump-Coin wissen musst
Das Timing für den Handelsstar war schlau gewählt: Am 1. September ist in den USA Labor Day, ein nationaler Feiertag. Firmen, Schulen und die Börse bleiben also geschlossen. Auf großen Kryptobörsen wie den Plattformen Binance, OKX oder Bybit startete gestern aber ein Coin der Trump-Familie in den freien Handel: Der Token von World Liberty Financial (WLFI), einer Krypto-Firma, die zu 60 Prozent von der Familie Trump kontrolliert und operativ von Eric Trump und Donald Trump Jr. geleitet wird.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Ulrike Barth liefert seit Anfang 2023 als Freelancerin bei t3n Einsichten in die Welt der Fintechs, Kryptowährungen und rund um den Verbraucherschutz im Finanzwesen.