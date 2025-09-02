World Liberty Finance Token: Was du über den neuen Trump-Coin wissen musst

Das Timing für den Handelsstar war schlau gewählt: Am 1. September ist in den USA Labor Day, ein nationaler Feiertag. Firmen, Schulen und die Börse bleiben also geschlossen. Auf großen Kryptobörsen wie den Plattformen Binance, OKX oder Bybit startete gestern aber ein Coin der Trump-Familie in den freien Handel: Der Token von World Liberty Financial (WLFI), einer Krypto-Firma, die zu 60 Prozent von der Familie Trump kontrolliert und operativ von Eric Trump und Donald Trump Jr. geleitet wird.