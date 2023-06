Am Montag, 5. Juni 2023, um 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit startet Apples WWDC 2023 mit der Keynote. Im Zuge der voraussichtlich mehr als zweistündigen Veranstaltung werden Apple-Chef Tim Cook und sein Management-Team um Craig Federighi, John Ternus, Eddy Cue und weiteren die wichtigsten Neuerungen rund um iOS und iPadOS 17, macOS 14 und watchOS 10 ankündigen.

Während einige Ankündigungen als gesetzt gelten, deutet sich an, dass der Konzern noch allerhand mehr in petto haben wird. Denn laut Susan Prescott, Apples Vizepräsidentin für weltweite Entwicklerbeziehungen, wird die WWDC 2023 „die bisher größte und aufregendste Veranstaltung von Apple“ werden. Hauptattraktion wird wohl das erste Mixed-Reality-Headset des Konzerns.

Es wird gemunkelt, dass die Ankündigungen von iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 in diesem Jahr womöglich eine untergeordnete Rolle spielen werden. Stattdessen lege Apple den Fokus einerseits auf das erste eigen Mixed-Reality-Headset und neue Macs.

Wann findet die WWDC 2023 Keynote statt?

Apple hat bestätigt, dass die WWDC-Keynote 2023 für Montag, den 5. Juni, um ab 19 Uhr (MESZ) geplant ist. Sie wird als digitales und Vor-Ort-Event im Apple Park in Cupertino, Kalifornien, stattfinden. Es wird erwartet, dass Apple CEO Tim Cook die Veranstaltung eröffnen wird. Das vollständige WWDC-Programm könnt ihr bei Apple einsehen.

Wie kann ich die WWDC-2023-Keynote im Livestream verfolgen?

Apple wird die WWDC-Keynote live auf seiner Website und seinem Youtube-Kanal übertragen. Wenn ihr die Keynote nicht live mitverfolgen könnt, besteht die Möglichkeit, sie auch später in einer aufgezeichneten Version anzusehen, die Apple nach der Ausstrahlung sowohl auf Youtube als auch auf der eigenen Event-Seite veröffentlichen wird.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

WWDC 2023: Apples erste hauseigene Mixed-Reality-Brille und xrOS kommen

Schon im letzten Jahr wurde gemunkelt, dass Apple zur WWDC 2022 einen ersten Blick auf das Mixed-Reality-Headset mitsamt des dedizierten Betriebssystems RealityOS (oder xrOS) gewähren könnte. Das war offensichtlich nicht der Fall – unter anderem hatte der Konzern mit diversen technischen Herausforderungen zu kämpfen. In diesem Jahr scheint es aber endlich zu passieren.

So stimmte unter anderem Apple-Chef Tim Cook jüngst in einem langen Interview auf die Vorteile von AR und VR ein. Trotz interner skeptischer Stimmen, unter anderem aus der Designabteilung, das Headset noch nicht zu veröffentlichen, deutet sich an, dass die erste neue Produktkategorie des Konzerns seit der Apple Watch im Juni enthüllt werden dürfte. „Wer Innovationen wagt, wird auf Skeptiker stoßen“ – mit dieser Aussage im Interview nahm er den Skeptikern den Wind aus den Segeln.

Auch wenn das Headset zur WWDC 2023 gezeigt werden könnte, soll der Marktstart letzten Berichten zufolge viel später erfolgen. Das ist für komplett neue Apple-Produkte nicht unüblich. Auch beim 2019 vorgestellten modularen Mac Pro, dem ersten Homepod und weiteren Produkten hatte Apple sich zwischen Ankündigung und Verkaufsstart viel Zeit gelassen.

Für die breite Masse sei das erste Headset wohl nicht geplant. So soll das Headset recht schwer sein und einen Preispunkt von 3.000 US-Dollar besitzen. Bei den Einsatzzwecken ist etwa von virtuellen Videomeetings, 3D-Videos in virtuellen Räumen und mehr die Rede.

Letzte Berichte über das MR-Headset besagen, dass Apple im Lauf des letzten Jahres massive Fortschritte gemacht und erste Tester umgeworfen hätte: „Der Sprung, den Apple seit [Ende letzten Jahres] gemacht hat, ist gigantisch. Ich war so skeptisch; jetzt bin ich in einer „’Take my Money‘-Manier überwältigt.“ Weiter heißt es, dass Apple zum Start viele angepasste Apps bereitstellen wird.

Macbook Air mit 15-Zoll-Display und M2-Chip

Zusätzlich zur erwarteten Ankündigung des MR-Headsets wird noch weitere handfeste Hardware erwartet. Unter anderem soll Apple sein erstes größeres Macbook Air mit 15-Zoll-Display ankündigen. Entgegen der Hoffnungen, dass das Notebook schon mit neuem M3-Chip erscheinen könnte, häufen sich die Berichte, dass es weiterhin mit M2-Chip in zwei Ausführungen mit einer unterschiedlichen Anzahl an Kernen ausgeliefert wird.

Ursprünglich wurde schon im April mit einer Ankündigung des neuen Notebooks gerechnet. Hinsichtlich des Designs orientiert es sich sicherlich am 2022 eingeführten Macbook Air mit M2-Chip (Test), das im Zuge der WWDC 2023 wohl auch ein M2-Prozessorupdate erfahren dürfte. Mittlerweile deutet sich an, dass die ersten Macs mit M3-Chip frühestens gegen Ende 2023 erscheinen werden.

Noch mehr Hardware zur WWDC 2023: Kommt der Mac Pro?

Eigentlich wollte Apple schon Ende 2022 mit der Transition von Intel-Prozessoren auf die eigenen M-Chips fertig sein. Ein Produkt im Mac-Portfolio wartet aber noch darauf: der Profirechner Mac Pro, der bis heute noch mit Intel-Chips für teuer Geld verkauft wird, aber in puncto Leistung dem 2021 vorgestellten und günstigeren Mac Studio (Test) hinterherhinkt.

Einen Marktstart für den Mac Pro mit einem Chip der M-Serie erwarten wir zur WWDC 2023 noch nicht. Allerdings könnte Apple den Rechner wenigstens anteasern und im Laufe des Herbsts verfügbar machen.

Bislang wurde damit gerechnet, dass der neue Mac Pro mit einem leistungsfähigen M2-Ultra-Prozessor bestückt sein könnte. Zuletzt hieß es, dass der Profirechner im gleichen Gehäuse wie der Intel-Mac-Pro stecken soll. Durch die ARM-Architektur werde der neue Mac Pro indes nicht mehr so modular sein wie das aktuelle Modell. Er könne um Grafik-, Medien- und Netzwerkkarten erweitert werden, heißt es.

Auch der „mittlere“ Desktoprechner, Apples Mac Studio, dürfte ein Prozessorupgrade zur WWDC 2023 erhalten. Der kompakte Desktoprechner läuft noch auf einem Chip der ersten Generation, während selbst der Mac Mini Anfang 2023 mit M2-Chips (Test) bestückt wurde. Ebenso könnte der 24-Zoll-iMac ein Prozessorupgrade erhalten.

WWDC 2023: iOS 17 und iPadOS 17 sind sicher

Nach dem großen iOS-16-Update im Jahr 2022 wird in diesem Jahr kein großer Sprung mit allzu vielen Neuerungen erwartet. Dennoch soll iOS 17 allerhand neue Funktionen an Bord haben, bei denen es sich unter anderem um Features handelt, die Nutzer:innen sich gewünscht hätten, heißt es.

Zu den Neuerungen gehört unter anderem wohl eine Überarbeitung des Kontrollzentrums, das zuletzt mit iOS 11 größere Veränderungen erfahren hatte. Möglicherweise könnte Apple es Nutzer:innen erlauben, das Control-Center stärker nach eigenen Gewohnheiten anzupassen.

Weiter ist davon die Rede, dass Apple mit dem Update unter anderem auf den Digital Markets Act der EU reagieren und Unterstützung für alternative App-Stores und Sideloading einführen könnte. Diese Funktion wird jedoch nur für den europäischen Markt erwartet.

Auf der anderen Seite wird die Öffnung von iOS und iPadOS für alternative Browser-Engines prognostiziert. Damit müssten Chrome, Safari und andere Browser nicht mehr exklusiv auf Apples eigene Webkit-Engine setzen.

Ferner soll das Update iPhones auf Support für das kommende MR-Reality-Headset und das große Carplay-2.0-Update vorbereiten. Letzteres hatte Apple im Zuge der WWDC 2022 angeteasert. Mit Carplay 2.0 will Apple auf weitere Autodaten zugreifen und alle Bildschirme im Fahrzeug übernehmen.

watchOS 10 soll überarbeitete Nutzeroberfläche bringen

Das Update auf watchOS 10 soll einem Bericht aus recht zuverlässiger Quelle zufolge „bemerkenswerte Aktualisierungen der Benutzeroberfläche“ mit sich bringen.

Ein größeres Update der Nutzeroberfläche wäre durchaus willkommen, da sich das Design von watchOS in den letzten Jahren nur unwesentlich verändert hat. In den Versionen der letzten Jahre hatte Apple eher iterative Verbesserungen vorgenommen, wie etwa die Aktivitätsaufzeichnung und eine Handvoll neuer Ziffernblätter.

Da Apple nicht für revolutionäre Designänderungen bekannt ist, sondern wegen der großen Nutzer:innen-Basis seiner Betriebssysteme die Aktualisierungen behutsam angeht, sind wir sehr gespannt darauf, was mit watchOS 10 passieren wird.

macOS 14, tvOS 17, homepodOS 17 …

Auch die beiden weiteren Betriebssysteme für Macs, Macbooks, die Set-Top-Boxen und Homepods werden garantiert aktualisiert. Konkrete Details zu möglichen Neuerungen gibt es nicht zu vermelden.

Bei macOS ist indes denkbar, dass Apple sein Desktop-Betriebssystem näher an iOS und iPadOS ziehen wird und Modelle mit Intel-Prozessor zwar weiter unterstützt, aber diesen weniger neue Funktionen als den Rechnern mit den hauseigenen Chips verpassen wird.

Was Apple letzten Endes tatsächlich vorstellen wird, erfahren wir am 5. Juni 2023. Wir werden euch zeitnah mit allen relevanten News versorgen und das Event mit einem Liveticker begleiten.

Mehr zu diesem Thema MacBook macOS watchOS iOS iPadOS Apple WWDC Mac Streaming