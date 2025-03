X-37B: Space Force veröffentlicht erstes Foto des geheimen Boeing-Weltraumgleiters

Die X-37B, hier auf der Landebahn nach einer 908 Tage andauernden Mission, führt verschiedene Experimente und Manöver im All durch. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited)

Die Space Force der US-Streitkräfte hält sich üblicherweise ziemlich bedeckt bei allen Belangen, die X-37B betreffen. Umso bemerkenswerter ist das erste jemals veröffentlichte Foto, das an Bord des unbemannten Raumgleiters entstanden ist.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Neben einem Teil des wiederverwendbaren Raumfahrzeugs ist darauf die Erde zu sehen, die deutlich erkennbar aus ziemlich großer Entfernung aufgenommen wurde. Der Space Force zufolge befand sich der von Boeing gebaute Raumgleiter während der Aufnahme in einem hochelliptischen Orbit.

Die Space Force testet „Aerobreak-Manöver“

Dort führte X-37B sogenannte „Aerobreak-Manöver“ durch, die ein bestimmtes Ziel haben: Der Raumgleiter soll seine Umlaufbahn fast allein durch Nutzung des atmosphärischen Widerstands der Erde verändern können und dabei nur einen Bruchteil des Treibstoffs verbrauchen, der dafür ansonsten nötig wäre.

Anzeige Anzeige

Während des Manövers sollte die Sonde auch das Servicemodul abstoßen, das als Nutzlast an ihrem Heck befestigt war. Diesen Plan hatte die Space Force bereits im Herbst 2024 in einem Blogbeitrag öffentlich gemacht und alleine dadurch schon besondere Aufmerksamkeit erregt.

Die Ziele der Missionen werden nur vage angegeben

Aktuell handelt es sich um die siebte Mission von X-37B siebte, die inzwischen fast 400 Tage andauert. Vor deren Beginn hatte die Space Force lediglich angekündigt, dass sie in ihrem Verlauf „neue Technologien validieren, Innovationen fördern und die Grenzen der Weltraumforschung beziehungsweise -nutzung“ verschieben wolle.

Anzeige Anzeige

An Bord befindet sich auch ein von der Nasa in Auftrag gegebenes Experiment, bei dem die Strahlenbelastung von Pflanzensamen während längerer Aufenthalte im Weltraum getestet werden soll. Was allen Missionen von X-37B gemein ist, ist die lange Dauer, auf die sie jeweils ausgelegt sind.

Ein Termin für die Rückkehr von X-37B ist nicht bekannt

Waren es beim Start der ersten Mission im Dezember 2010 noch rund 220 Tage, dauerten die meisten folgenden länger als 600 Tage. Im November 2022 wurde die sechste Mission sogar erst nach 908 Tagen beendet.

Anzeige Anzeige

Zum geplanten Ende der aktuellen Mission hat sich die Space Force bislang nicht geäußert. Fest steht aber, dass die Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte bereits einen Nachahmer auf den Plan gerufen hat.

Wie unter anderem Heise berichtet, hat China seit 2020 ebenfalls wiederholt ein wiederverwendbares Raumschiff ins All geschickt. Bekannt ist darüber nur, dass beim letzten Flug sechs Satelliten mit unbekanntem Zweck abgesetzt wurden.

20 starke False-Color-Bilder der Nasa von der Erde und dem Weltall

20 Bilder ansehen 20 starke False-Color-Bilder der Nasa von der Erde und dem Weltall Quelle: