Elon Musks neue Geschäftsidee: So sicherst du dir auf X jetzt einen ungenutzten Profilnamen

Das soziale Netzwerk von Elon Musk hat sich etwas einfallen lassen, um ungenutzte Profilnamen an andere Nutzer weiterzugeben. Davon profitieren vor allem Abonnenten – die ihr Abo danach nicht mehr kündigen dürfen.

Quelle: dpa
1 Min.
Elon Musks neue Geschäftsidee: So sicherst du dir auf X jetzt einen ungenutzten Profilnamen
Elon Musk gibt ungenutzte Nutzernamen an Abonnenten weiter. (Foto: Algi Febri Sugita / Shutterstock)

Die von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Online-Plattform X schafft einen Marktplatz zur Umverteilung ungenutzter Profilnamen. Die Möglichkeit soll zunächst nur zahlenden Kunden mit Abonnements der Stufen Premium Business und Premium Plus für 38 Euro im Monat vorbehalten bleiben.

Das Abo ist entscheidend für den X-Namen

X teilt die Nutzernamen dabei in zwei Kategorien ein. Sogenannte Prioritätsnutzernamen bestehen etwa aus Namen oder Wortkombinationen. Abo-Kunden werden sie kostenlos beantragen können und sollen binnen drei Tagen eine Antwort bekommen. Der Haken: Wenn Nutzer ihre Abonnements beenden oder herabstufen, werden ihre Profile auf ihren ursprünglichen Accountnamen zurückgesetzt.

Für „seltene Nutzernamen“, die zum Beispiel sehr kurz oder besonders sind – etwa „@Tom“ oder „@Pizza“ -, ist ein anderes Verfahren vorgesehen. Sie sollen entweder auf Einladung von X gekauft werden können oder über öffentliche Bewerbungsverfahren verfügbar gemacht werden. Gekaufte Nutzernamen behält man auch dann, wenn das teure X-Abonnement ausläuft.

Musk hatte vor knapp drei Jahren für rund 44 Milliarden Dollar (etwa 37,7 Milliarden Euro) den Kurznachrichten-Dienst Twitter gekauft und in X umgetauft. Der auch politisch engagierte Unternehmer kündigte bereits vor einiger Zeit an, dass Nutzernamen, die von nicht mehr aktiv genutzten Accounts belegt werden, wieder freigegeben werden sollen.

