X trennt sich von Twitter-Domain: Warum einige Nutzer jetzt handeln müssen, um eine Accountsperre zu verhindern
Es ist drei Jahre her, dass Milliardär Elon Musk Twitter aufgekauft hat. Die Plattform hat sich mittlerweile stark verändert, was einige ehemalige Twitter-Nutzer:innen schon zum Wechsel zu einer Alternative veranlasst hat. Dennoch will sich X immer weiter von der damaligen Plattform verabschieden. Wie das Unternehmen jetzt verkündet hat, wird dafür im nächsten Schritt die Domain Twitter.com abgeschaltet.
X schaltet Twitter.com ab: Was das für Nutzer:innen bedeutet
In erster Instanz bedeutet das für euch, dass ihr X künftig auch nur noch über die URL x.com aufrufen könnt. Twitter.com wird dann wohl ins Nichts führen. Viel wichtiger ist allerdings, dass für euch Handlungsbedarf besteht, wenn ihr noch unter der alten Domain 2FA-Methoden registriert habt. Bis zum 10. November 2025 müssen alle X-User:innen, die noch einen physischen 2FA-Schlüssel oder einen Passkey für Twitter haben, ihre Sicherheitsmaßnahme aktualisieren.
Passiert das nicht, könnt ihr nach der Deadline nicht mehr auf euren Account zugreifen. Die gesperrten Accounts bleiben dabei so lange gesperrt, bis ihr die Aktualisierung nachträglich vornehmt. Dauert das zu lang oder ihr vergesst es schlichtweg, könnte euer Account gänzlich verloren gehen. Denn das Unternehmen hatte erst in jüngster Vergangenheit angekündigt, stillgelegte X-Accounts zu verkaufen. Wie X gegenüber The Verge bestätigte, ist das auch für Accounts vorgesehen, die im Zuge der Umstellung längere Zeit gesperrt bleiben.
Um die Änderung vorzunehmen, sind nur wenige Handgriffe nötig. Öffnet X und sucht in den Einstellungen unter „Sicherheit und Kontozugriff“ nach dem Bereich „Sicherheit“. Unter „Zwei-Faktor-Authentifizierung“ müsst ihr die Anleitung noch einmal befolgen, um eure 2FA-Methode und damit auch euren Account auf die richtige Domain umzustellen.
Nutzt ihr weder einen physischen 2FA-Schlüssel noch einen Passkey wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, müsst ihr nichts tun. Laut X sind Nutzer:innen, die eine Authenticator-App für den Login haben, nicht von der Umstellung betroffen. X betont zudem, dass es sich hier nicht um einen notwendigen Schritt für die Sicherheit eures Accounts handelt. Durch die Stilllegung von Twitter.com können die 2FA-Methoden nicht mehr auf die Domain zugreifen. Dementsprechend kann eure Anmeldung schlichtweg nicht authentifiziert werden.