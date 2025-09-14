Anzeige
xAI entlässt 500 Mitarbeiter – und sucht direkt nach neuen Bewerbern

Elon Musks KI-Startup trennt sich von einem Drittel seines Datenannotationsteams. Stattdessen sollen zukünftig vor allem spezialisierte Tutor:innen die Entwicklung des Chatbots Grok voranbringen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Einige Facebook-Mitarbeiter:innen mussten wegen Gutscheinen ihre Sachen packen. (Bild: Shutterstock/Photo Smoothies)

Erst kürzlich wurde bekannt, dass mehrere Führungskräfte das Team verlassen haben, das für das Training des KI-Chatbots Grok verantwortlich ist. Wie Business Insider berichtet, war die Umstrukturierung bei xAI damit allerdings noch nicht beendet: Insgesamt trennte sich das Unternehmen von rund 500 Beschäftigten. Künftig will das KI-Startup verstärkt auf spezialisierte KI-Tutor:innen setzen.

xAI hat sein Team drastisch verkleinert

Das von Tech-Milliardär Elon Musk gegründete Unternehmen xAI vollzieht offenbar eine tiefgreifende strategische Neuausrichtung. Allein in der vergangenen Woche sollen mindestens neun hochrangige Mitarbeiter:innen gegangen sein. Sie gehörten zum „Human Data Management Team“, das für die Aufsicht der Tutor:innen zuständig ist, die Grok trainieren. Zudem setzte xAI Einzelgespräche mit Angestellten an, in denen diese ihre Arbeit präsentieren und den Mehrwert für das Unternehmen darlegen sollten. Offenbar wurden sie auch gebeten, Kolleg:innen für besondere Leistungen zu benennen. Nach Angaben mehrerer Beschäftigter hätten diese Gespräche ein „Gefühl von Panik“ im Team ausgelöst.

Die Ergebnisse dieser Gespräche scheinen die Grundlage für den nächsten Schritt gewesen zu sein: Am Freitagabend Ortszeit entließ xAI etwa ein Drittel seines Datenannotationsteams. Begründet wurde diese Maßnahme mit einer Neuausrichtung, bei der spezialisierte KI-Tutor:innen Vorrang vor allgemeinen Positionen haben sollen. In einer E-Mail an die Belegschaft teilte das KI-Startup mit, dass es beschlossen habe, die Expansion und Priorisierung unserer spezialisierten KI-Tutoren zu beschleunigen: „Im Rahmen dieser Schwerpunktverschiebung benötigen wir die meisten allgemeinen KI-Tutor-Positionen nicht mehr, und ihr Arbeitsverhältnis mit xAI wird beendet.“

Kritik ist offenbar nicht gerne gesehen

„Diese strategische Neuausrichtung tritt sofort in Kraft“, hieß es in der E-Mail weiter. Mitarbeiter:innen, die von der Kündigungswelle betroffen sind, werden entweder bis zum 30. November oder bis zum Ende ihres Vertrags weiter bezahlt. Ihr Zugang zu den Unternehmenssystemen wurde allerdings am Tag der Kündigung gesperrt. Das Team für Datenannotation war bisher die größte Abteilung von xAI. Seine Mitglieder spielten eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Grok: Sie halfen dem Chatbot, die Welt zu verstehen, indem sie Rohdaten kategorisierten und in einen Kontext setzten. Laut Screenshots, die Business Insider einsehen konnte, sank die Zahl der Mitarbeiter:innen mit Zugriff auf den betreffenden Slack-Channel am Freitagabend von 1.500 auf etwa 1.000 Personen.

Die Umstrukturierung umfasste auch Tests, mit denen die Stärken der Mitarbeiter:innen überprüft und ihre künftigen Aufgaben festgelegt werden sollten. Diego Pasini, der die Leitung des Teams erst kürzlich übernommen hat, forderte die Beschäftigten auf, bis zum nächsten Morgen mindestens einen Test zu absolvieren. Die Prüfungen deckten klassische Bereiche wie Naturwissenschaften, Programmierung, Finanzen und Medizin ab. Ein Mitarbeiter kritisierte die knappe Frist: „Das nach Feierabend zu machen, ist ziemlich shady.“ Kurz darauf wurde auch sein Slack-Konto deaktiviert, wie mehrere Kolleg:innen berichteten.

Nach den Entlassungen stellt xAI wieder ein

Auf X teilte das KI-Startup in einem Post mit, dass es die Anzahl seiner spezialisierten KI-Tutor:innen verzehnfachen wolle – inklusive dem Aufruf, sich zu bewerben. Ob sich ausreichend qualifizierte Kandidat:innen finden lassen, bleibt abzuwarten. Die gerade erst abgeschlossene Kündigungswelle dürfte jedenfalls keine gute Werbung sein, um neue Talente anzulocken.

