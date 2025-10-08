xAI und Grok als Game-Studio? So will Elon Musk schon bald ein „großartiges“ KI-Spiel veröffentlichen

Werden wir schon im kommenden Jahr ein Blockbuster-Videospiel zu Gesicht bekommen, das vollständig von einer KI erstellt wurde? Das ist zumindest das Ziel von Milliardär Elon Musk, der auf seiner Plattform X mit neuen Versprechen aufwartet. Auslöser für diese Behauptung war das KI-erstellte Video eines Users. Der Grok-Clip zeigt dabei eine Szene, wie sie auf den ersten Blick aus einem Spiel wie Call of Duty oder Battlefield entspringen könnte.

Anzeige Anzeige

Grok baut ein Videospiel: Kann xAI das schaffen?

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zunächst überzeugt der KI-generierte Clip durch eine ansehnliche Grafik. Allerdings folgt schon kurz darauf die Ernüchterung. Wirkliche Spielszenen sehen anders aus. Stattdessen gleiten der virtuelle Soldat und die gezeigten Panzer wie auf Schienen nach vorn. Bis auf wenige Objekte am Straßenrand wirkt die Szenerie leblos. Zudem gibt es KI-Fehler, wie Patronenhülsen, die verzögert aus dem Gewehr fliegen.

Dennoch nimmt Elon Musk das Video zum Anlass, um eine Ankündigung zu machen. Sein KI-Unternehmen xAI soll „vor Ende des nächsten Jahres ein großartiges KI-generiertes Spiel veröffentlichen“. Wie IGN berichtet, unternimmt xAI schon erste Bestrebungen in diese Richtung. Demnach sucht das KI-Unternehmen nach einem „KI-Tutor“, der xAI bei der Arbeit unterstützt.

Anzeige Anzeige

Dieser Tutor soll die KI Grok trainieren und mit seinem Expertenwissen füttern, sodass „Nutzer KI-gestütztes Game-Design“ erleben können und „Fortschritte im interaktiven Entertainment“ erreicht werden. Durch den Input soll Grok verstehen, wie die Prinzipien von Videospielen funktionieren – und schließlich ein komplettes Game entwickeln. Für die Tätigkeit bietet xAI dem oder der künftigen Mitarbeiter:in 45 bis 100 Dollar pro Arbeitsstunde.

In der Anzeige ist auch die Rede davon, dass das Team von xAI „klein, aber hochmotiviert“ sei. Dementsprechend muss Grok wohl zwangsläufig die Arbeit Hunderter oder gar Tausender Mitarbeiter:innen übernehmen, die normalerweise an der Entstehung eines Blockbuster-Videospiels beteiligt sind. Dass eine KI das schaffen kann – und dann auch noch in einem so knapp bemessenen Zeitrahmen – ist ein ambitioniertes Ziel.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Am Ende keine Frage der Machbarkeit?

Musks Behauptungen haben auch Reaktionen von Branchengrößen wie Michael Douse nach sich gezogen. Er ist Publishing Director bei Larian Studios, dem Team hinter Baldur’s Gate 3. Er schreibt: „Was die Industrie nicht braucht, sind mathematisch produzierte, psychologisch trainierte Gameplay-Schleifen, sondern Welten, mit denen Leute sich beschäftigen wollen. KI hat ihren Platz als Werkzeug, aber alle Werkzeuge der Welt können nicht das Fehlen einer überzeugenden Regie ersetzen“.

Douse fügt hinzu, dass es bei Videospielen darum gehe, eine Resonanz bei den Spieler:innen zu erzeugen. Diese entstehe durch gegenseitigen Respekt. Und dieser sei wiederum nur durch handwerkliches Geschick und den menschlichen Beitrag an Videospielen möglich. Ohne die Beteiligung von Menschen würden Games laut Douse zu „digitalen, emotionslosen Inhalten“ verkümmern.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Schon in der Vergangenheit hat der Einsatz von KI in Videospielen für Aufruhr in der Community gesorgt. Die Spieleplattform Steam hat mittlerweile Regeln aufgestellt, die die KI-Nutzung der Entwickler:innen vor dem Kauf ausweisen müssen. Manche Entwickler:innen sind sogar schon dazu übergegangen, die Nutzung von KI in ihren Games zu verheimlichen, um negative Wertungen zu vermeiden. Ob ein komplett KI-generiertes Spiel die Meinung der Community ändern wird, ist also fraglich.

Sicher bleibt, dass Musk gern Versprechen über X und andere Kanäle macht – gerade im Hinblick auf KI. Wenige Stunden nach der Behauptung zu dem Grok-Videospiel kommentierte er ein weiteres Video der KI. In diesem Clip wird eine kurze Actionsequenz gezeigt, wie sie auch in einem Film vorkommen könnte. Musks Behauptung: „Grok wird bis Ende nächsten Jahres einen Film erstellen, der sich zumindest anschauen lässt. Bis 2027 werden es richtig gute Filme sein“.

Versprechen von Elon Musk, die er nie eingehalten hat