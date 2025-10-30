Switch 2 oder Xbox Ally X? 5 Gaming-Handhelds für unterschiedliche Ansprüche
Sicherlich, vor dem Fernseher oder dem Bildschirm zu sitzen und ein Videospiel mit bester Performance zu zocken, ist etwas Tolles. In den großen Konsolen oder Desktop-PCs ist genug Platz für moderne Technik. Allein, man muss eben auf dem Sofa, Sessel oder dem Schreibtischstuhl sitzenbleiben. Keine Bewegungsfreiheit. Gaming-Handhelds lösen genau dieses Problem. Man kann sie überall spielen. In öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Reisen, in Pausen oder sogar im Bett. Ein Gaming-Handheld ist im besten Fall klein, leicht, einfach zu transportieren und hat einen ordentlichen Akku, der es erlaubt, wirklich mobil zu spielen.
Handhelds bieten eine vollständige Spielerfahrung auf einem kompakten Gerät. Im Gegensatz zu Smartphones oder Tablets, die hauptsächlich für andere Aufgaben gedacht sind, sind Gaming-Handhelds speziell für das Zocken optimiert – mit physischen Tasten, Joysticks und oft auch einer höheren Leistung, die ein besseres Spielerlebnis bietet.
Doch unterschiedliche Gamer haben freilich auch unterschiedliche Ansprüche. Während einige die größte Hardware-Power wollen, suchen andere nach besonderen Spielen – oder wollen ihre Games lieber streamen. Wir haben fünf Handhelds getestet, die sich für verschiedene Ansprüche eignen.
Gaming-Handhelds – 5 Geräte für unterschiedliche Ansprüche:
