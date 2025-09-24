Xiaomi 15T Pro ausprobiert: Warum dieses Smartphone das Zeug zum Preistipp hat

Wenn Begriffe wie Pro oder Ultra im Namen auftauchen, dann wird es meistens teuer. So kostet ein iPhone 17 Pro in der günstigsten Ausstattung mal eben 1.299 Euro, das Samsung Galaxy S25 Ultra ging für 1.249 Euro an den Start und fürs Google Pixel 10 Pro wurden ursprünglich 1.099 Euro fällig – mindestens. Was alle Smartphones eint: Neben viel Leistung bieten sie die besten Kameras auf dem Markt. Mit dem Xiaomi 15T Pro schickt der chinesische Hersteller jetzt, mal wieder, ein Gerät ins Rennen, das ebenfalls eine gute Kamera bieten soll, aber mit Preisen ab rund 800 Euro deutlich weniger kostet.

Neu ist das alles allerdings nicht. Schon in den vergangenen Jahren brachte Xiaomi T-Pro-Modelle zum selben Startpreis heraus, die in den Labortests der etablierten Fachmedien auch durchaus überzeugen konnten. Deswegen wirkt das Xiaomi 15T Pro auch nicht taufrisch. Vieles übernimmt es von den Vorgängern.

iPhone 16 Pro, bist du es?

Da wäre das Gehäuse. Die Ausgabe aus dem Vorjahr besteht aus Aluminium, das Chassis des neuen Gerätes ebenfalls. Nur wirkt es 2025 weniger kantig, stattdessen etwas runder. Das erinnert, ob ungewollt oder nicht, ans iPhone. Dazu trägt auch die Kamera auf der Rückseite bei. Zwar sind hier vier Elemente verbaut und nicht drei. Die sogenannte Kamerainsel sieht der des iPhone 16 Pro aus dem vergangenen Jahr aber erstaunlich ähnlich.

Das muss ja nicht gleich etwas Schlimmes bedeuten. Denn gut kopiert ist oft besser als schlecht selbst gemacht. Es wirkt nur etwas einfallslos. Das Smartphone fühlt sich hochwertig an und liegt gut in der Hand. Entgegen dem Trend zu leichten und dünnen Geräten wirkt das Xiaomi allerdings wuchtig und überhaupt nicht fragil. Das 15T Pro ist nach IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Gorilla Glass 7i soll den Bildschirm vor Kratzern schützen. In welchem Maße, das lässt sich allerdings ohne Equipment schlecht testen. Welche weiteren Vorteile die Bauweise hat, dazu kommen wir noch.

Das AMOLED-Display misst 6,83 Zoll und ist damit etwas zu groß, um mit einer Hand bedient zu werden. Dafür stimmen die Daten. Die Bildwiederholrate ist mit 144 Hertz höher als bei den aktuellen iPhone-Modellen (120 Hertz). Ob man den Unterschied mit bloßem Auge sehen kann? Schwer zu sagen. Die Bedienung fühlt sich auf dem Xiaomi zumindest flott an. Dass man bei einer Auflösung von 2.272 × 1.280 Pixeln keine einzelnen Bildpunkte ausmachen kann, versteht sich von selbst. Wie für einen Bildschirm mit der Technik üblich, liefert das Xiaomi tolle Farben und satte Kontraste. Durch die hohe Helligkeit ist es auch im Sonnenlicht problemlos abzulesen.

Was ist neu bei der Kamera?

Bei der Kamera hat sich auf dem Papier nicht viel getan. Wie beim Vorgänger ist das System in Zusammenarbeit mit Leica entstanden. Die Haupt- und die Telefotokamera lösen jeweils mit 50 und die Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln auf – genau wie beim Vorgänger. Neu ist, dass das Teleobjektiv jetzt einen fünffachen Zoom bietet – eine Premiere für ein Smartphone der Serie. Das ebenfalls neue Leica-Summilux-Objektiv soll dank einer großen Blendöffnung (ƒ/1.62) zudem möglichst viel Licht einfangen und auch unter schwierigen Bedingungen schicke Schnappschüsse liefern, ein neuer Bildsensor für einen hohen Dynamikumfang und viele Details sorgen.

Damit das alles problemlos gelingt, integriert Xiaomi einige auch beim Xiaomi 15 Pro eingesetzten KI-Funktionen. Sie sollen bei Porträtaufnahmen den Hintergrund besser vom Motiv trennen und insgesamt für akkurate Farben sorgen.

Mein Testgerät erreichte mich erst kurz vor der Vorstellung. Entsprechend gering war die Zeit, um Schnappschüsse aufzunehmen. Was das Xiaomi beim Ausprobieren produzierte, ist aber sehenswert. Vor allem die Porträtfunktion gefällt mir gut, in der Objekte sauber ausgeschnitten werden. Auch Nahaufnahmen und der verlustfreie Zoom können sich auf den ersten Blick sehen lassen.

Was kann das Xiaomi 15T Pro noch?

Die weitere Ausstattung erinnert wieder an den Vorgänger. 12 Gigabyte Arbeitsspeicher, bis zu 1 Terabyte Datenspeicher? Gab es beides so auch beim Vorgänger. Nur der Prozessor muss einer neueren Ausgabe weichen. Drinsteckt der Mediatek Dimensity 9400 Plus. Das ist nicht der schnellste Chip in der Android-Welt, aber auch kein langsamer. Wie etwa Heise berichtet, übertrumpft der Mediatek seinen Vorgänger beim Arbeitstempo und bei der Reichweite von Bluetooth und WLAN. In einschlägigen Leistungstests sticht der Chip Top-Modelle aus dem Vorjahr, wie das Samsung Galaxy S24 Ultra aus. Zum Zocken dürfte das reichen. Für alles andere auch.

Weil Xiaomi wenig Wert auf ein dünnes Gehäuse gelegt hat, ist außerdem Platz für einen großen Akku. 5.500 Milliamperestunden fasst die Batterie im 15T Pro. Laut Hersteller sind über 15 Stunden Dauernutzung drin. Was diese Dauernutzung genau umfasst, bleibt aber geheim. Ob der Wert stimmt, zunächst auch. In der Praxis wird sich zeigen müssen, wie lange das Xiaomi wirklich durchhält. Dank einer Schnellladetechnik mit 90 Watt. Kabellos sind maximal 50 Watt möglich.

Softwareseitig installiert Xiaomi auf unserem Testgerät Android 15 mit der HyperOS-Oberfläche. Wie lange es Support gibt, hat der Hersteller vorab nicht verraten. Eine Angabe zum Update auf Android 16 fehlt auch noch.

Als kleines Highlight integriert Xiaomi mit der sogenannten Astral Communication eine neue Kommunikationsmöglichkeit. Darüber lässt sich über eine Sprachverbindung zwischen zwei 15T-Pro-Geräten herstellen, ganz ohne Mobilfunk oder WLAN. Das soll über Reichweiten von bis zu 1,9 Kilometern funktionieren und sich vor allem in Gegenden ohne Netzabdeckung auszahlen. Wie gut das klappt? Ohne zweites Testgerät nicht zu sagen.

Vorläufiges Fazit: Solide, aber kein Game-Changer

Mit dem Xiaomi 15T Pro liefert der Hersteller auf den ersten Blick ein gutes Smartphone mit starker Kamera. Auf den zweiten Blick ändert sich im Vergleich zum Vorgänger aber nur wenig. Wahrscheinlich auch deswegen hat Xiaomi neben dem Smartphone zig weitere Produkte aus den Bereichen Wearables und Smarthome vorgestellt. Allein für das Xiaomi T15 Pro und das etwas schwächer ausgestattete T15 hätte sich der Aufwand vermutlich nicht gelohnt. Dafür ist der Sprung im Vergleich zum Vorgänger, zumindest dem ersten Eindruck nach, zu klein.

Damit ist Xiaomi wahrlich nicht allein. Auch andere Hersteller bringen häufig nur noch marginale Upgrades der Vorjahresmodelle ohne wirklich große Neuerungen hervor. Persönlich würde ich mir allerdings wünschen, dass die Unternehmen erst dann wieder den großen Aufschlag wagen, wenn sie etwas wirklich Neues an den Start bringen und mal wieder echte Probleme lösen, anstatt einfach nur eine etwas bessere Kamera und einen schnelleren Prozessor zu verbauen.

Abseits davon scheint das 15T Pro aber ein kleiner Geheimtipp für die kommenden Deals-Events zu werden. Gut möglich wäre es ja, dass die Preise von 799 (256 Gigabyte), 899 (512 Gigabyte) und 999 Euro (1 Terabyte) zu den anstehenden Schnäppchen-Tagen rund um Prime Day und Black Friday fallen. Bis dahin bekommt ihr allerdings schon für einen geringen Aufpreis ein Samsung Galaxy S25 Pro – mit deutlich besserer Ausstattung.