Xiaomi verkauft in China an einem Tag so viele Autos wie Tesla in sechs Monaten – Europa-Start geplant
Bis vor kurzem haben wohl die meisten Menschen den Firmennamen Xiaomi mit Smartphones verbunden. In diesem Segment hat sich der chinesische Konzern schnell einen Namen gemacht. Ebenfalls schnell hat er sich auf dem Elektroauto-Markt positioniert: Obwohl das Unternehmen erst vor vier Jahren begann, E-Autos zu produzieren, hat es mittlerweile in Asien große Marktanteile.
200.000 verkaufte Fahrzeuge in nur vier Monaten
Um sich global noch weiter zu entwickeln, möchte Xiaomi Automobile, so die genaue Bezeichnung der E-Auto-Sparte, neue Märkte erobern – darunter auch Europa. Hochrangige Unternehmensmitarbeiter bestätigten gegenüber der Nachrichtenwebseite Electrek, dass sie ihre Fahrzeuge in neuen Überseemärkten, darunter auch Europa, verkaufen möchten.
Xiaomis Flaggschiffmodell, die Limousine SU7, kam in Asien vergangenes Jahr auf den Markt und wurde innerhalb von nur vier Monaten rund 200.000 Mal verkauft. Kurz darauf gab Xiaomi die Entwicklung eines zweiten Modells bekannt: des SUV YU7.
Starke Konkurrenz für Tesla
Dieser feierte im Mai 2025 sein offizielles Debüt und zählt neben dem SU7 zu den gefragtesten Elektrofahrzeugen in China. Als Konkurrent zu Teslas Model Y gingen innerhalb der ersten 18 Stunden nach seiner Vorstellung etwa 240.000 Bestellungen ein. Bloomberg ordnete ein, wie beeindruckend diese Zahl ist: Es ist nahezu der gesamte Tesla-Absatz in China im ersten Halbjahr 2025.
Aufgrund des großen Andrangs müssen sich Interessenten gehörig gedulden. Laut Golem beträgt die Wartezeit für das YU7-Basismodell aktuell mehr als ein Jahr. Diese Gemengelage hat den Xiaomi-Gründer Lei Jun zu einer ungewöhnlichen Aussage verführt: Über soziale Netzwerke in China empfahl er potentiellen Xiaomi-Kund:innen, sie sollten E-Autos von anderen Herstellern kaufen.
Xiaomi-Gründer empfiehlt Konkurrenzprodukte
Explizit nannte er die chinesischen Modelle G7-SUV von Xpeng oder den i8-Elektro-Minivan von Li Auto. Auch das Tesla Model Y sei gut, sagte Lei Jun in einem Livestream – und machte damit indirekt sogar für einen direkten Konkurrenten Werbung.
Bis die E-Autos von Xiaomi in Europa erhältlich sind, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen. William Lu, der Präsident des Unternehmens, erklärte diese Woche, das werde frühestens in eineinhalb Jahren der Fall sein. Die Europa-Pläne befänden sich noch in der Forschungs- und Vorbereitungsphase. Lu sagte, dass der Name Xiaomi im Ausland zwar bekannt sei, die Elektrofahrzeuge von Xiaomi jedoch noch nicht. Das könnte sich mit dem Markteintritt in Europa allerdings schnell ändern.
Naja, es werden Äpfel mit Birnen verglichen und die Verkaufszahlen eines Bestehenden Herstellers (Tesla) als Beispiel für 2025 herangezogen.
Tesla hatte zum Verkaufsstart einen Absatz von 1,85Mio. Fahrzeugen.
Das muss Xiaomi erstmal schaffen.