Mehr Kontrolle beim Zeichnen: XPPen Artist 12 3rd mit X-Dial

X-Dial-Shortcuts für einen effizienteren Workflow

Das X-Dial und die Shortcut-Tasten erleichtern die Bedienung erheblich. Mit einer Drehbewegung lassen sich Pinselgrößen ändern, Ebenen scrollen oder in die Leinwand hinein- und herauszoomen – alles intuitiv und direkt. Zwei Drehregler und acht anpassbare Tasten ermöglichen zudem einen schlanken Displayrahmen für ein größeres, immersives Sichtfeld.

„Wir haben jedes Detail – vom haptischen Feedback bis zur akustischen Rückmeldung – optimiert, um eine effiziente, präzise und ergonomische Bedienung zu gewährleisten, selbst bei langen kreativen Sessions,“ sagt der Senior Industrial Designer von XPPen.

X4 Smart Chip Stylus – Präzision trifft Komfort

Der X4 Smart Chip Stylus, im Lieferumfang des Artist 12 3rd enthalten, kombiniert modernste Technologie mit elegantem Design. Dank des aufgerüsteten X4 Smart Chips reagiert der Stylus besonders schnell und stabil.

Mit nur 2 g Aktivierungskraft, einer Reaktionszeit von 30 ms und 16.384 Druckstufen erfasst er selbst feinste Striche präzise. Die verbesserte magnetische Kerntechnologie sorgt zudem für eine noch genauere Neigungserkennung und vermittelt ein natürliches Zeichengefühl – ideal für Links- und Rechtshänder.

Kompakt, leistungsstark und perfekt für kreative digitale Anfänger

Das Artist 12 3rd wiegt nur 719 g und verfügt über ein 11,9-Zoll-Display, das trotz kompakter Größe eine herausragende Bildqualität liefert. Mit einer Auflösung von 1920 x 1080, einem Farbraum von 99 Prozent sRGB, 97 Prozent Adobe RGB und 97 Prozent Display P3 sowie einer Farbgenauigkeit von Delta E < 1,2 bietet es lebendige Farben und professionelle Farbtreue. 16,7 Millionen Farben sorgen zudem für sanfte Farbverläufe und detailgetreue Darstellung.

Das Display besteht aus AG Nano-etched Glas mit AF-Beschichtung und vermittelt eine natürliche, papierähnliche Haptik, die Blendung, Kratzern und Fingerabdrücken effektiv vorbeugt. DC-Dimming passt die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so für angenehmes Arbeiten und Augenschonung auch bei längeren Sessions.

Preis und Rabattaktion

Mit einem UVP von 209,99 Euro bietet das XPPen Artist 12 3rd eine attraktive Mischung aus Features und Preis. Nach dem Launch gibt es fünf Prozent Frühbucherrabatt. Wer zusätzlich sparen möchte, kann den Gutscheincode T3NXPPEN5 nutzen und sich extra fünf Prozent Rabatt sichern.

