In eigener Sache
Verpasse keine News mehr!

Yo Future! Wie 20 Branchenköpfe in die Zukunft blicken

t3n wird 20 – und schaut nach vorn: In unserer Jubiläumsausgabe skizzieren 20 Expert:innen die Technologien und Trends, die unsere digitale Zukunft prägen werden. Jetzt im neuen t3n Magazin.

Von Luca Caracciolo
4 Min.
Artikel merken
Yo Future! Wie 20 Branchenköpfe in die Zukunft blicken
(Bild: t3n)

20 Jahre nach der ersten t3n-Ausgabe hat sich die digitale Welt stark verändert. Und so auch t3n: Wir sind mittlerweile ein Multi-Brand-Publisher, zu dem auch die deutsche Ausgabe der MIT Technology Review sowie OnlineMarketing.de und Digital Bash gehören.

So sehr wir technologische Fortschritte in der Vergangenheit gefeiert haben und weiterhin grundsätzlich positiv begegnen, so sehr müssen wir uns heute fragen: Was passiert mit dem offenen Internet, diesem chaotischen, demokratischen Raum, der für viele Heimat, Spielplatz und Plattform zugleich war? Und der Geburtsort war für unzählige Ideen und Gründungen – auch für t3n?

Das Cover der neuen t3n-Ausgabe spiegelt diese Spannung wider: eine Melange aus „Yo! MTV Raps“, einer Musiksendung aus den 90ern, die dabei half, Rap bekannt zu machen, und „No Future“ – einem Slogan aus der Punk-Bewegung, der radikale Systemkritik zum Ausdruck brachte. Hier die selbstbewusste Aneignung von Mainstream-Kanälen durch marginalisierte Stimmen, dort die radikale Ablehnung jeder Vereinnahmung. Diese Dynamik ist aktueller denn je – in einer Welt, in der Technologie ebenso Befreiung wie Kontrolle bedeuten kann. Unser Cover zitiert beides: Pop und Protest, Gestaltung und Verweigerung – und fragt, wohin die Reise geht.

Heute dominieren nicht nur wenige Techkonzerne das Netz. Die Entwicklung geht weiter, denn Künstliche Intelligenz übernimmt zunehmend die Rolle des Gatekeepers: Sie entscheidet, welche Informationen wir sehen. Nicht mehr wir bewegen uns durch das Netz, sondern unsere KI. Die klassische Browser-Logik verliert an Relevanz, das Netz mit seinen unzähligen Websites bekommen wir kaum noch zu Gesicht.

KI eröffnet zwar neue Möglichkeiten der Automatisierung. Aber sie birgt auch Risiken: Wenn wir den Zugang zu Wissen zunehmend an proprietäre KI-Modelle outsourcen, droht ein Machtverlust zugunsten abgeschlossener Ökosysteme, die die Intransparenz der bisherigen Plattformen noch übertreffen.

Gerade deshalb braucht es Marken wie t3n. Medien, die sich nicht nur mit Tech beschäftigen und die die entsprechende Fachexpertise haben, sondern Technologie auch kritisch begleiten, einordnen und diskutieren. Medien, die mit Haltung agieren – und offen bleiben für Perspektiven jenseits der Tech-Elite im Silicon Valley.

Deshalb blicken wir in dieser Ausgabe gemeinsam mit 20 klugen Köpfen auf die nächsten 20 Jahre: Was bringen die durch Technologie und KI angestoßenen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft?

Wir freuen uns, diese sehr besondere Zeit weiter zu begleiten – und bedanken uns für die Treue in den vergangenen 20 Jahren.

Der Schwerpunkt im Überblick:

Mit Lifestyle und Haltung zum Medien-Startup: Wie Martin Brüggemann, Andreas Lenz und Jan Christe 2005 t3n starteten – und mit welchen Ideen die Tech-Community heute in die Zukunft blickt

20 Kluge Köpfe werfen einen Blick in die Zukunft:

  • DFKI-Chef Antonio Krüger
  • Zukunftsforscher Tristan Horx
  • ChatGPT-Produktchef Nick Turley
  • Social-Media-Beraterin Ann-Katrin Schmitz
  • Microsoft-Deutschlandchefin Agnes Heftberger
  • Startup-Expertin Verena Pausder
  • OMR-Gründer Philipp Westermeyer
  • Netzaktivist Markus Beckedahl
  • KfW-Capital-Chef Jörg Goschin
  • Moia-CEO Sascha Meyer
  • SAP-Personalvorständin Gina Vargiu-Breuer
  • Empion-Gründerin Annika von Mutius
  • Marvel-Fusion-COO Heike Freund
  • Bahn-Digitalvorständin Daniela Gerd tom Markotten
  • Fiege-CEOs Jens und Felix Fiege
  • Shopware-AG-Gründer Stefan Hamann
  • Banxware-Co-CEO Miriam Wohlfarth
  • Quantenforscher Frank Wilhelm-Mauch
  • 1Komma5°-CMO Sophia Rödiger
  • Neura-Robotics-Gründer David Reger
Jetzt bestellen!

Am 29. August laden wir zu unserem „Yo Future!“-Gipfel ein. Mit dabei sind Vordenker wie Markus Beckedahl, Tristan Horx und Martin Andree. Seid dabei und diskutiert mit uns die Weichenstellungen für die kommenden zwei Jahrzehnte – sichert euch hier kostenlos einen Platz beim t3n Virtual Summit.

Außerdem in der neuen Ausgabe:

The Next Big Thing?

Künstliche Intelligenz und Sprachsteuerung sollen eine neue Geräteklasse ermöglichen, die das Smartphone ablöst. Bisherige Versuche floppten. Besser machen wollen es nun Ex-Apple-Designer Jony Ive und OpenAI-Gründer Sam Altman.

Zwei einflussreiche Tech-Köpfe, eine Vision: Jony Ive und Sam Altman philosophieren im Werbevideo über neue Geräte fürs KI-Zeitalter.

Zwei Tech-Köpfe, eine Vision: Jony Ive (links) und Sam Altman philosophieren über neue Geräte fürs KI-Zeitalter. (Screenshot: sama/X/t3n)

Einkaufen im Dialog

Noch spielen ChatGPT, Perplexity & Co. bei der Produktsuche kaum eine Rolle, nun öffnen die Anbieter ihre Shoppingfunktionen. Wer online verkauft, sollte die wichtigsten Features kennen – und nutzen.

Lukrativer Markt: Chatbot-Anbieter wollen Onlineshopper an sich binden. (Bild: Gorodenkoff/Shutterstock)

Bot fährt mit

KI-Assistenten ziehen ins Auto ein – sie sollen das Fahren bequemer, unterhaltsamer und sicherer machen. Im Hintergrund ringen Autohersteller und Technologiekonzerne um die digitale Hoheit im Innenraum

Update von Apple: AstonMartin hat als erster Hersteller die neue Plattform Carplay Ultra integriert.

Update von Apple: Aston Martin hat als erster Hersteller die neue Plattform Carplay Ultra integriert. (Bild: Aston Martin)

Eindruck machen

Mit Künstlicher Intelligenz können Firmen schnell Bilder und Illustrationen erstellen. Doch was muss man beim Prompten beachten, damit das Material auch stilistisch zum Unternehmen passt?

Per Midjourney-Prompt lassen sich Maskottchen wie der „Catzubi“ in ganz unterschiedlichen Umgebungen platzieren.

Was guckst du? Per Midjourney-Prompt lassen sich einfach Maskottchen generieren – hier der „Catzubi“. (Bild: generiert mit Midjourney von Sandra Franck)

Weitere starke Themen in der t3n 81:

  • Googles neuer Goldstandard: Der AI Mode könnte den Suchmaschinenmarkt umkrempeln
  • Ich bin dann mal (kurz) off: Eine neue Generation zelebriert Events ohne Handy
  • Hackerjagd im Homeoffice: Zu Besuch bei einem Threat Intelligence Researcher
  • Mission Memecoin: Bots befeuern virtuelle Spaßwährungen
  • Cappuccino ja, Coworking nein: Cafés vertreiben digitale Nomaden
  • Crashkurs für Kapitalgeber: Lässt sich das Investieren in Startups lernen?
  • Freie Fahrt für freie Daten: Der EU Data Act wirbelt die Digitalwirtschaft auf
  • Falsche Klicks, echter Schaden: Cyberkriminelle bedrohen Händler und Werbetreibende
  • Bonität auf einen Blick: Der neue Schufa-Score soll mehr Transparenz bringen
  • Agent Marke Eigenbau: Automatisierung mit No-Code oder Vibe-Coding? Ein Praxistest
  • Auffallen im App-Store: Tipps und Tricks für prominente Platzierungen

t3n 81: Ab sofort online bestellbar, ab dem 23. August im Handel

Jetzt bestellen!
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren