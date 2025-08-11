Yo Future! Wie 20 Branchenköpfe in die Zukunft blicken

20 Jahre nach der ersten t3n-Ausgabe hat sich die digitale Welt stark verändert. Und so auch t3n: Wir sind mittlerweile ein Multi-Brand-Publisher, zu dem auch die deutsche Ausgabe der MIT Technology Review sowie OnlineMarketing.de und Digital Bash gehören.

So sehr wir technologische Fortschritte in der Vergangenheit gefeiert haben und weiterhin grundsätzlich positiv begegnen, so sehr müssen wir uns heute fragen: Was passiert mit dem offenen Internet, diesem chaotischen, demokratischen Raum, der für viele Heimat, Spielplatz und Plattform zugleich war? Und der Geburtsort war für unzählige Ideen und Gründungen – auch für t3n?

Das Cover der neuen t3n-Ausgabe spiegelt diese Spannung wider: eine Melange aus „Yo! MTV Raps“, einer Musiksendung aus den 90ern, die dabei half, Rap bekannt zu machen, und „No Future“ – einem Slogan aus der Punk-Bewegung, der radikale Systemkritik zum Ausdruck brachte. Hier die selbstbewusste Aneignung von Mainstream-Kanälen durch marginalisierte Stimmen, dort die radikale Ablehnung jeder Vereinnahmung. Diese Dynamik ist aktueller denn je – in einer Welt, in der Technologie ebenso Befreiung wie Kontrolle bedeuten kann. Unser Cover zitiert beides: Pop und Protest, Gestaltung und Verweigerung – und fragt, wohin die Reise geht.

Heute dominieren nicht nur wenige Techkonzerne das Netz. Die Entwicklung geht weiter, denn Künstliche Intelligenz übernimmt zunehmend die Rolle des Gatekeepers: Sie entscheidet, welche Informationen wir sehen. Nicht mehr wir bewegen uns durch das Netz, sondern unsere KI. Die klassische Browser-Logik verliert an Relevanz, das Netz mit seinen unzähligen Websites bekommen wir kaum noch zu Gesicht.

KI eröffnet zwar neue Möglichkeiten der Automatisierung. Aber sie birgt auch Risiken: Wenn wir den Zugang zu Wissen zunehmend an proprietäre KI-Modelle outsourcen, droht ein Machtverlust zugunsten abgeschlossener Ökosysteme, die die Intransparenz der bisherigen Plattformen noch übertreffen.

Gerade deshalb braucht es Marken wie t3n. Medien, die sich nicht nur mit Tech beschäftigen und die die entsprechende Fachexpertise haben, sondern Technologie auch kritisch begleiten, einordnen und diskutieren. Medien, die mit Haltung agieren – und offen bleiben für Perspektiven jenseits der Tech-Elite im Silicon Valley.

Deshalb blicken wir in dieser Ausgabe gemeinsam mit 20 klugen Köpfen auf die nächsten 20 Jahre: Was bringen die durch Technologie und KI angestoßenen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft?

Wir freuen uns, diese sehr besondere Zeit weiter zu begleiten – und bedanken uns für die Treue in den vergangenen 20 Jahren.

Mit Lifestyle und Haltung zum Medien-Startup: Wie Martin Brüggemann, Andreas Lenz und Jan Christe 2005 t3n starteten – und mit welchen Ideen die Tech-Community heute in die Zukunft blickt

DFKI-Chef Antonio Krüger

Zukunftsforscher Tristan Horx

ChatGPT-Produktchef Nick Turley

Social-Media-Beraterin Ann-Katrin Schmitz

Microsoft-Deutschlandchefin Agnes Heftberger

Startup-Expertin Verena Pausder

OMR-Gründer Philipp Westermeyer

Netzaktivist Markus Beckedahl

KfW-Capital-Chef Jörg Goschin

Moia-CEO Sascha Meyer

SAP-Personalvorständin Gina Vargiu-Breuer

Empion-Gründerin Annika von Mutius

Marvel-Fusion-COO Heike Freund

Bahn-Digitalvorständin Daniela Gerd tom Markotten

Fiege-CEOs Jens und Felix Fiege

Shopware-AG-Gründer Stefan Hamann

Banxware-Co-CEO Miriam Wohlfarth

Quantenforscher Frank Wilhelm-Mauch

1Komma5°-CMO Sophia Rödiger

Neura-Robotics-Gründer David Reger

The Next Big Thing?

Künstliche Intelligenz und Sprachsteuerung sollen eine neue Geräteklasse ermöglichen, die das Smartphone ablöst. Bisherige Versuche floppten. Besser machen wollen es nun Ex-Apple-Designer Jony Ive und OpenAI-Gründer Sam Altman.

Einkaufen im Dialog

Noch spielen ChatGPT, Perplexity & Co. bei der Produktsuche kaum eine Rolle, nun öffnen die Anbieter ihre Shoppingfunktionen. Wer online verkauft, sollte die wichtigsten Features kennen – und nutzen.

Bot fährt mit

KI-Assistenten ziehen ins Auto ein – sie sollen das Fahren bequemer, unterhaltsamer und sicherer machen. Im Hintergrund ringen Autohersteller und Technologiekonzerne um die digitale Hoheit im Innenraum

Eindruck machen

Mit Künstlicher Intelligenz können Firmen schnell Bilder und Illustrationen erstellen. Doch was muss man beim Prompten beachten, damit das Material auch stilistisch zum Unternehmen passt?

Googles neuer Goldstandard: Der AI Mode könnte den Suchmaschinenmarkt umkrempeln

Der AI Mode könnte den Suchmaschinenmarkt umkrempeln Ich bin dann mal (kurz) off: Eine neue Generation zelebriert Events ohne Handy

Eine neue Generation zelebriert Events ohne Handy Hackerjagd im Homeoffice: Zu Besuch bei einem Threat Intelligence Researcher

Zu Besuch bei einem Threat Intelligence Researcher Mission Memecoin: Bots befeuern virtuelle Spaßwährungen

Bots befeuern virtuelle Spaßwährungen Cappuccino ja, Coworking nein: Cafés vertreiben digitale Nomaden

Cafés vertreiben digitale Nomaden Crashkurs für Kapitalgeber: Lässt sich das Investieren in Startups lernen?

Lässt sich das Investieren in Startups lernen? Freie Fahrt für freie Daten: Der EU Data Act wirbelt die Digitalwirtschaft auf

Der EU Data Act wirbelt die Digitalwirtschaft auf Falsche Klicks, echter Schaden: Cyberkriminelle bedrohen Händler und Werbetreibende

Cyberkriminelle bedrohen Händler und Werbetreibende Bonität auf einen Blick: Der neue Schufa-Score soll mehr Transparenz bringen

Der neue Schufa-Score soll mehr Transparenz bringen Agent Marke Eigenbau: Automatisierung mit No-Code oder Vibe-Coding? Ein Praxistest

Automatisierung mit No-Code oder Vibe-Coding? Ein Praxistest Auffallen im App-Store: Tipps und Tricks für prominente Platzierungen