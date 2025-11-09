Anzeige
Youtube down? Ausfälle wegen neuer Adblocker-Maßnahmen – was du jetzt tun kannst

In den USA haben sich tausende Nutzer:innen über Probleme bei Youtube beschwert. Doch die Videoplattform war und ist nicht down. Grund für die angeblichen Ausfälle ist eine Verschärfung des Kampfes gegen Adblocker. Aber es gibt Auswege.

Von Jörn Brien
2 Min.
Youtube Adblocker
Youtube sperrt Adblocker-Nutzer:innen aus. (Bild: Shutterstock/Nickeo23)

Seit Längerem geht Youtube teils massiv gegen die Nutzung von Adblockern vor. Zu den Maßnahmen gehört das Anzeigen extra langer Werbung oder die Verlangsamung des Dienstes für Nutzer:innen von Programmen, die Werbung blockieren.

Youtube blockiert Adblocker-Nutzer

Jetzt scheint Youtube eine neue Eskalationsstufe gezündet zu haben. Denn zumindest in den USA schauten in den vergangenen Tagen tausende Nutzer:innen auf graue Flächen statt auf Videos oder die entsprechenden Thumbnails.

Die Störungsmeldungen auf Seiten wie Downdetector schossen am Freitagabend (7. November 2025) in die Höhe und befinden sich auch zwei Tage später noch auf hohem Niveau. Das Problem sind allerdings keine Ausfälle bei der Videoplattform, sondern eben Anti-Adblocker-Maßnahmen, wie sich schnell herausstellte.

Opera GX ist besonders betroffen

Denn die Youtube-Nutzung ist ohne eingeschalteten Adblocker problemlos möglich. Wie verschiedene Berichte nahelegen, ist das Problem je nach verwendetem Browser beziehungsweise Adblocker-Erweiterung unterschiedlich groß. So soll Opera GX – wohl wegen seiner standardmäßigen Blockierfunktion für Online-Werbung – besonders betroffen sein, wie heise.de berichtet.

Chromium-basierte Browser sollen die Anti-Adblocker-Maßnahmen nur dann auslösen, wenn Nutzer:innen bei Google angemeldet sind. Wer mit Firefox und ohne Anmeldung surft, soll Youtube problemlos auch mit Adblocker nutzen können. Auch uBlock Origin in Microsofts Edge-Browser soll keine Probleme bei der Blockade von Youtube-Werbung haben.

Wie Youtube Adblocker erkennt

Laut der Website Tom‘s Hardware ist es für Youtube zwar nicht möglich, direkt zu erkennen, wenn Nutzer:innen eine Adblock-Erweiterung aktiviert haben. Allerdings verwendet die Plattform einen Trick. Sie registriert nämlich, dass bestimmte Werbeskripte beim Laden der Seite nicht angefragt werden.

Außerdem soll Youtube auch unsichtbare sogenannte Köder-Anzeigen ausspielen. Verschwindet dieser Fake-Code, weil er von Adblockern blockiert wird, registriert Youtube das und reagiert entsprechend. Auch eine Prüfung der öffentlichen ID, über die jede Chrome-Erweiterung verfügt, ist möglich.

Youtube Premium: (Fast) keine Werbung im Abo

Wer des ewigen Katz-und-Maus-Spiels zwischen Youtube und den Adblocker-Anbietern müde ist, kann sich ein Youtube-Premium-Abo zulegen. Der Standardtarif schlägt mit 12,99 Euro zu Buche. Premium-Abonnent:innen erhalten keine von Youtube platzierten Anzeigen, können aber solche sehen (müssen), die große Creators anzeigen lassen.

