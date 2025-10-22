Anzeige
News
Youtube geht gegen Deepfakes vor: Neues KI-Tool schützt Creator vor Identitätsmissbrauch

Kein Creator möchte auf Social Media KI-generierten Content entdecken, der ohne Zustimmung das eigene Gesicht nutzt. Gegen dieses Phänomen will Youtube jetzt vorgehen, und auch Meta setzt den Kampf gegen schädliche Inhalte fort.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
2 Min.
Youtube startet Tool gegen Deepfakes und will Creator vor KI-Missbrauch schützen

Das neue Likeness-Detection-Tool von Youtube schützt Creator vor unautorisierten KI-generierten Abbildern. (Bild: Shutterstock/Nickeo23)

Mit der zunehmenden Integration von KI in der Content-Erstellung entstehen neue Möglichkeiten für Creator, aber auch Risiken. Ein Beispiel dafür ist Youtubes neues Feature AI-Endings. Gegen eine Form des unzulässigen Einsatzes von KI plant Youtube jetzt strenger vorzugehen: Das neue Likeness-Detection-Tool erkennt automatisch KI-generierte Darstellungen des Abbilds einer Person. So können Deepfakes einfacher identifiziert und entfernt werden.

Aktuell wird das Tool nur für Creator im Rahmen des Youtube-Partnerprogramms gelauncht. Diese sollen mithilfe der Neuerung vor den negativen Folgen der missbräuchlichen Nutzung von KI geschützt werden.

„While we’re incredibly excited about how AI will empower human creativity, we’re equally focused on protecting @youtubecreators against the misuse of their likeness […],“

erklärt Youtube-CEO Neal Mohan. Während das Tool erkennen kann, wenn das Gesicht eines Creators mithilfe Künstlicher Intelligenz nachgestellt wurde, werden Fälle, in denen die Stimme einer Person ohne deren Zustimmung mit KI manipuliert wurde, von dem Feature möglicherweise nicht erkannt. Dies merkt Anna Washenko für Engadget an und fügt hinzu, dass User zunächst einen Ausweis sowie ein kurzes Video-Selfie einreichen müssen, um das Tool nutzen zu können. Anschließend werden Videos gescannt, um potenzielle Verstöße ausfindig zu machen.

So geht Meta jetzt gegen Scams vor

Auch Meta setzt im Kampf gegen Richtlinienverstöße auf neue Strategien. Auf Whatsapp erhalten User jetzt eine Warnung, wenn sie versuchen, ihren Bildschirm in einem Videoanruf mit einer unbekannten Nummer zu teilen. Denn hinter einer solchen Aufforderung steckt oftmals ein Scam mit dem Ziel, sensible Informationen abzugreifen, erklärt Meta. Für den Messenger testet das Unternehmen derweil erweiterte Maßnahmen für die Betrugserkennung.

Mehr Schutz speziell für junge User sollen die Teen-Konten für Instagram, Facebook und den Messenger bieten. Mit den Accounts, welche jetzt auch in Deutschland verfügbar sind, werden Teenager bis 16 Jahre besser geschützt, potenziell aber auch eingeschränkt.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

MIT Technology Review Deepfake Künstliche Intelligenz YouTube Meta Social Media
