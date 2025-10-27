3.000 Youtube-Videos als Malware-Köder enttarnt: Wie Gaming-Cheats zur Falle wurden

Gemeinsam mit den Sicherheitsforscher:innen von Check Point Research ist Youtube ein großer Schlag gegen eine betrügerische Kampagne gelungen. Rund 3.000 Videos wurden entfernt, weil sie im großen Stil Malware verbreiteten.

Anzeige Anzeige

Dahinter steckt das Phänomen der „Ghost Networks“ (dt. Geisternetzwerk), die für ihre Kampagnen Tausende gefälschte oder gehackte Accounts einsetzen, um mit schädlichen Links in Video-Beschreibungen und Kommentaren Malware wie Infostealer zu verbreiten. Der Trick: Die Akteur:innen lassen ihre Links durch manipulierte Engagements, etwa Likes und positive Kommentare, vertrauenswürdig erscheinen.

Plattform-Community als Falle: So arbeiten Ghost Networks

Die nun aufgedeckte, „Youtube Ghost Network“ getaufte Malware-Kampagne war laut The Register seit 2021 aktiv. 2025 verdreifachte sie ihre Uploads von Köder-Videos. Die damit gekoppelten Links versprachen oft Raubkopien teurer Software, zum Beispiel von Adobe oder Microsoft, am häufigsten lockte das Netzwerk jedoch mit Gaming-Cheats für beliebte Spiele wie Roblox.

Anzeige Anzeige

Nun sollte heutzutage eigentlich jede:r Internetnutzer:in ein generelles Misstrauen gegenüber fremden Links im Web verinnerlicht haben – weswegen sich die Kriminellen den Community-Aspekt von Plattformen wie Youtube gezielt für ihre Machenschaften zunutze machen. Einerseits werden etablierte und vertrauenswürdige Konten gekapert und missbraucht, andererseits werden die Kommentarspalten mit Likes, Lob und Emojis überflutet, um den Anschein zu erwecken, dass viele User positive Erfahrung mit den Links gemacht haben.

„Diese Operation nutzte Vertrauenssignale wie Aufrufe, Likes und Kommentare, um bösartige Inhalte sicher erscheinen zu lassen“, erklärt Eli Smadja, Leiter der Sicherheitsforschungsgruppe bei Check Point. „Was wie ein hilfreiches Tutorial aussieht, kann sich als raffinierte Cyberfalle erweisen. Die Größe, Modularität und Komplexität dieses Netzwerks machen es zu einer Blaupause dafür, wie Bedrohungsakteure heute Engagement-Tools zur Verbreitung von Malware einsetzen.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Gekaperte Youtube-Konten ersetzen allmählich Phishing-Mail

Die große Anzahl der beteiligten Accounts macht es den Kriminellen besonders leicht, auf Löschungen zu reagieren und ihr Netzwerk auch trotz kurzfristiger Rückschläge aufrechtzuerhalten. Entsprechend handelt es sich hier auch nicht um ein neues Phänomen. Stattdessen werden Ghost Networks seit Jahren zur Verbreitung von Malware genutzt – nicht nur auf Youtube, sondern auch auf anderen vertrauenswürdigen Plattformen wie beispielsweise GitHub.

Damit lösen die sozialen Plattformen allmählich sogar das E-Mail-Postfach als Phishing-Falle Nummer eins ab – vermutlich auch, weil vielen Nutzer:innen die Bedrohungslage hier deutlich bewusster ist. „In der heutigen Bedrohungslandschaft kann ein populäres Video genauso gefährlich sein wie eine Phishing-E-Mail“, sagt auch Smadja.

Anzeige Anzeige

Es gilt also auch bei noch so vielen vermeintlichen Likes: Vorsicht vor Links im Internet – umsonst gibt es in den seltensten Fällen etwas.

Wer hinter dem „Youtube Ghost Network“ steckt, konnte Check Point übrigens nicht nachweisen. Mit der Aufdeckung und der daraus resultierenden Löschung von Tausenden Videos mit schädlichen Links hat die Studie dennoch einen großen Beitrag zur Online-Sicherheit geleistet.