Youtube Premium: Der VPN-Trick ist jetzt offiziell Geschichte

Die Videoplattform Youtube aus dem Hause Google im US-Bundesstaat Kalifornien hat ihre Nutzungsbedingungen für die Premium-Dienste konkretisiert. Mit Wirkung ab dem 26. September 2025 wird darin explizit festgehalten, was zuvor bereits in der Praxis durchgesetzt wurde: Der Abschluss eines Abonnements unter Vortäuschung eines falschen Standortes ist ein Verstoß gegen die Richtlinien.

Nutzer:innen, die ihren digitalen Standort mittels eines Virtuellen Privaten Netzwerks (VPN) beispielsweise in die Türkei oder nach Argentinien verlegen, um von den dort deutlich günstigeren Preisen zu profitieren, riskieren die Kündigung ihres Premium-Zugangs. Diese Maßnahme ist keine gänzliche Neuheit, wie t3n bereits im Juni vergangenen Jahres berichtete. Damals hatte Youtube ohne eine explizite Anpassung der Bedingungen begonnen, entsprechende Abonnements zu kündigen.

Warum Youtube jetzt durchgreift

Der Grund für dieses Vorgehen liegt in der globalen Preisstrategie des Unternehmens. Während ein Premium-Abo in Deutschland 12,99 EUR pro Monat kostet, ist es in anderen Ländern wie der Ukraine oder Indien für einen Bruchteil dieser Summe erhältlich, teilweise für umgerechnet unter drei Euro. Diese Preisgestaltung richtet sich nach der lokalen Kaufkraft und den Marktgegebenheiten.

Durch die massive Nutzung von VPN-Diensten zur Umgehung dieser regionalen Preismodelle entgehen dem Unternehmen nach eigener Auffassung erhebliche Einnahmen. Die Präzisierung in den Nutzungsbedingungen schafft nun eine eindeutige rechtliche Grundlage für die Kündigung solcher Verträge und erhöht den Druck auf die Nutzer:innen.

Zwischen Vertragsbruch und Grauzone

Technisch identifiziert Youtube verdächtige Konten mutmaßlich über eine Kombination aus der bei der Anmeldung genutzten IP-Adresse und den Informationen des hinterlegten Zahlungsmittels. Stimmt das Ausgabeland der Kreditkarte nicht mit dem Land des Abo-Abschlusses überein, ist das ein starkes Indiz für eine Umgehung.

Rechtlich bewegen sich die Anwender:innen hier in einer Grauzone, die sich nun aber verdunkelt. Zwar ist die Nutzung eines VPNs an sich nicht illegal, die Umgehung von Geoblocking zum Abschluss eines Vertrages stellt aber einen klaren Bruch der Geschäftsbedingungen dar, denen bei der Registrierung zugestimmt wurde. Mit den neuen Regeln macht Youtube deutlich, dass es diesen Vertragsbruch nicht länger dulden wird.

Kein Einzelfall im Streaming-Markt

Youtube ist mit dieser Herausforderung nicht allein. Auch andere große Streaming-Anbieter wie Netflix aus Los Gatos, Kalifornien, oder Spotify aus dem schwedischen Stockholm kennen das Problem und gehen seit Jahren mit unterschiedlicher Intensität gegen die Umgehung ihrer Ländersperren vor.

Die Entwicklung zeigt einen klaren Trend: Plattformen investieren verstärkt in Technologien zur Durchsetzung ihrer regionalen Geschäftsmodelle. Für Verbraucher:innen bedeutet dies das Ende einer bequemen, wenn auch nicht vertragskonformen Sparmöglichkeit. Das digitale Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Diensten und findigen Nutzer:innen geht damit in die nächste Runde.