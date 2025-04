Youtube Premium Lite startet in Deutschland: Das erwartet euch beim günstigeren Abo

Mal eben schnell ein Youtube-Video ansehen, das kann zur Geduldsprobe werden. Vor, nach und zwischen vielen Clips läuft mittlerweile Werbung. Immerhin: Mit dem Geld finanziert das zu Google gehörende Netzwerk auch die Künstler:innen vor der Kamera. Wer nicht ständig die ewig gleichen Spots sehen will, hat außerdem die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen.

Youtube Premium bietet Werbefreiheit, einen Offline-Modus, die Hintergrundwiedergabe für Videos, ist allerdings auch mit dem Musikdienst Youtube Music verknüpft. Entsprechend teuer ist ein Abo. Monatlich zahlt man rund 13 Euro. In der Vergangenheit hat Google aber immer wieder mit dem Angebot Youtube Premium Lite experimentiert. Wie der Name andeutet, handelt es sich dabei um ein eingeschränktes Abo. Wer Glück hatte, konnte es in Deutschland bereits vor Monaten testen. Kostenpunkt: 5,99 Euro im Monat. Was gibt es dafür?

Das bietet Youtube Premium Lite nicht

Im Prinzip verzichtet man bei Youtube Premium Lite auf alles, was man ohnehin nicht braucht, wenn man einfach keine Werbung sehen möchte. Sprich: Die Offline-Funktion, die Hintergrundwiedergabe und den Musikdienst gibt es hier nicht.

Dafür kann man auf fast alle Videos klicken und sie wie früher einfach ansehen – ohne Reklame für Essenslieferanten, Vergleichsplattformen, Fitnessdrinks oder was euch der Algorithmus sonst so ausspielt.

Allerdings ist Youtube Premium Lite nicht frei von Werbung. Das schreibt der Dienst selbst auf der Angebotsseite. „Keine Werbeunterbrechungen bei den meisten Videos“, steht da. Was gemeint ist: Bei Musikvideos kann es vorkommen, dass ihr vorab noch Werbeclips seht. Außerdem ist auf der Startseite weiter Reklame zu sehen.

Kann man Youtube Premium Lite regulär abonnieren?

Youtube Premium Lite ist ab sofort auch in Deutschland verfügbar. Jeder, der mag, kann das Abo buchen. Die Frage ist allerdings: Lohnt sich das? Einerseits ist ein Youtube fast ohne Werbung natürlich sehr bequem. Andererseits wirkt der Preis vielleicht zwei oder drei Euro zu hoch angesetzt. Gut möglich, dass Youtube auf diese Weise versuchen will, das vollwertige Premium-Abo attraktiver erscheinen zu lassen. Für sieben Euro mehr ist der Funktionsumfang ungleich größer. Wer ohnehin damit liebäugelt, nur um die Werbung abzuschalten, kann künftig aber wohl ohne Bauchschmerzen die günstigere Variante wählen.

