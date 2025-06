Gleicher Preis, mehr Werbung: Youtube verschlechtert Premium-Lite-Abo nach wenigen Monaten

Youtube Premium Lite ist erst vor wenigen Monaten an den Start gegangen. Das Versprechen: Das günstige Einsteigerabo solle euch weniger Werbung bei den meisten Videos liefern. Nur bei ausgewählten Clips bekommt ihr weiterhin Anzeigen zu sehen. Obwohl das Abo erst seit Kurzem auf dem Markt ist, nimmt Youtube schon jetzt Anpassungen vor – und führt damit wieder mehr Werbung ein.

Anzeige Anzeige

Youtube Premium Lite: Werbeanzeigen bald auch in Shorts

Wie die Seite Neowin berichtet, gibt es erste Nutzer:innen, die eine E-Mail von Youtube mit der Ankündigung erhalten haben. Darin steht, dass ab dem 30. Juni 2025 „Werbungen in Shorts“ auftauchen können. Im Bereich Youtube Shorts werden vertikale Videos mit einer Länge von maximal 180 Sekunden angezeigt. Das Feature wurde 2021 von der Videoplattform eingeführt. Damit bietet Youtube ähnliche Funktionen wie die Video-Feeds von Tiktok und Instagram.

Daneben werden Werbungen laut Youtube mit aktivem Premium-Lite-Abo weiterhin in Musikvideos sowie in der Suche und beim Surfen auf der Videoplattform auftauchen. In der Ankündigung heißt es, dass „die meisten Videos weiterhin werbefrei bleiben“. Die Änderung beschränkt sich dabei wohl nicht nur auf den amerikanischen Raum. Auch Deskmodder berichtet von einer Mail von Youtube an deutsche Premium-Lite-Kund:innen.

Anzeige Anzeige

Am Preis für Youtube Premium Lite soll sich durch die Anpassung nichts ändern. Abonnent:innen zahlen hierzulande für die günstigste Abostufe 5,99 Euro im Monat. Zum Vergleich: Der Premium-Tarif für Einzelpersonen liegt mittlerweile bei 12,99 Euro im Monat. Ein Youtube-Familienaccount, der mit bis zu fünf Familienmitgliedern geteilt werden kann, kostet monatlich 23,99 Euro.

Wie häufig die Werbeeinblendungen in den Youtube Shorts auftauchen werden, verriet das Unternehmen nicht. Ab dem Stichtag dürfte sich aber schnell zeigen, ob Abonnent:innen von der Änderung genervt werden oder sich die Anzeigen noch in Grenzen halten. Die Ankündigung kommt aber in jedem Fall überraschend. Vor allem im Hinblick darauf, dass Youtube zuletzt Werbungen weniger nervig gestalten wollte.

Anzeige Anzeige

Diese Webseiten waren mal richtig groß

7 Bilder ansehen Lost Places im Internet – diese Seiten waren mal richtig groß Quelle: