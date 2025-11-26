Anzeige
Youtube testet Custom Feed: So übernimmst du die Kontrolle über deine Empfehlungen

Du möchtest deine Youtube-Empfehlungen selbst steuern, statt den Algorithmus entscheiden zu lassen? Ein neues Feature bietet dir mehr Kontrolle über den Feed.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
1 Min.
Youtube testet Custom Feed: So übernimmst du die Kontrolle über deine Empfehlungen

Youtube testet ein neues Feature, das Nutzer:innen mehr Kontrolle über ihre Startseite gibt. (Foto: Kaspars Grinvalds / Shutterstock)

Youtube hat kürzlich ein Feature zurückgebracht, auf dessen Comeback viele User gewartet haben: Erste Nutzer:innen können jetzt private Chats direkt auf der Plattform starten. Damit rückt Youtube Inhalte und Gespräche näher zusammen. Ein Messenger-Ersatz soll die neue Funktion jedoch nicht sein.

Nun testet die Plattform ein weiteres Feature, das die Youtube-Experience optimieren soll: Mit „Your Custom Feed“ erhalten ausgewählte Nutzer:innen mehr Kontrolle über die Inhalte, die ihnen im Home-Feed angezeigt werden. Wer die Möglichkeit hat, an dem Test teilzunehmen, sieht auf der Startseite einen neuen Button, der direkt zum personalisierten Feed führt. Dort kannst du deine Youtube-Empfehlungen per Prompt personalisieren, indem du beispielsweise „mehr Mode-Content“ oder „weniger Kochvideos“ eingibst.

Die Funktion soll den Usern eine einfache Option bieten, ihre empfohlenen Inhalte selbst zu beeinflussen. Ob und wann das Feature umfassend ausgerollt wird, ist derzeit allerdings noch unklar. Es ist nicht das erste Mal, dass Youtube die Nutzer:innen ihre Startseite selbst gestalten lässt. Anfang 2024 experimentierte die Plattform mit einer kuriosen Funktion, welche die Organisation des Feeds nach Farben ermöglichte.

Mehr Kontrolle auch auf Instagram

Während sich Youtubes Custom Feed noch in der Testphase befindet, hat Instagram kürzlich ein Personalisierungs-Feature für Reels für alle User gelauncht. Mit der neuen Algorithmusanpassung kannst du favorisierte Themen im Reels-Kontext angeben und so deine Erfahrung im Feed selbst steuern. Darüber hinaus experimentiert die Plattform mit zwei neuen Buttons: „See too often“ und „Not too often“. Sie erscheinen direkt unter Reels und sollen den Usern eine Möglichkeit bieten, dem System zurückzumelden, wie häufig sie ähnliche Inhalte sehen möchten. Insgesamt zeigt sich damit ein klarer Plattformtrend: Youtube wie auch Instagram arbeiten gezielt daran, den Nutzer:innen mehr Einfluss auf das eigene Content-Erlebnis zu bieten. Der Algorithmus wird damit zunehmend zum steuerbaren Werkzeug.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

