Für Youtube, Twitch und Co.: Diese Browser-Erweiterung spult zu den wichtigen Teilen des Videos vor

Eine Browser-Erweiterung erspart euch die langweiligen Passagen in Videos. (Bild: Shutterstock/Dilok Klaisataporn)

Wer sich längere Videos auf Youtube anschaut, wird das Problem kennen. Die Videos sind teilweise mehrere Stunden lang, beinhalten dabei aber viele Momente, in denen gar nicht gesprochen wird. Gerade Lehrvideos rund ums Coding, das Erlernen einer neuen Sprache oder diverser anderer Skills sind davon betroffen. Wer ständig selbst vorspulen muss, kann davon schnell genervt sein – und wirklich wichtige Passagen verpassen.

Automatische Jump-Cuts in Videos

Hier kommt die Browser-Extension Jump Cutter ins Spiel, die für den Chrome-Browser, Mozilla Firefox und Microsoft Edge verfügbar ist. Der Name ist dabei an die Technik im Videoschnitt angelehnt, bei der unnötige Pausen herausgeschnitten werden. Zahlreiche Content-Creator:innen setzen mittlerweile auf diese Technik – auch wenn sie nicht allen Zuschauenden gefällt.

Aber keine Sorge: Jump Cutter verwandelt lange Lehrvideos nicht plötzlich in einen Tiktok-Clip. Stattdessen analysiert das Tool den abgespielten Ton. Liegt die Lautstärke unter einem festgelegten Bereich, wird das Video vorgespult bis die Lautstärke wieder diese Grenze überschreitet. So könnt ihr automatisch leere Passagen überspringen und Zeit sparen. Einen ersten Eindruck davon könnt ihr im Video oben bekommen.

Dabei könnt ihr jederzeit selbst festlegen, welche Lautstärkegrenze gilt, wie schnell vorgespult und wie viel Zeit vor und nach dem Vorspulen vergehen soll. So könnt ihr genau einstellen, wie das Video für euch am angenehmsten ist, obwohl Passagen übersprungen werden. In einem ersten Test haben wir ein Lehrvideo zehn Minuten lang laufen lassen und dabei Jump Cutter eingesetzt. Insgesamt wurde rund eine Minute vorgespult. Bei längeren Videos kann sich die Browser-Extension natürlich umso mehr lohnen.

Wir haben das Tool für Youtube, aber auch für Dailymotion, Vimeo und VODs auf Twitch getestet. Diese Videoplattformen unterstützt das Tool problemlos. Dort müsst ihr nur die Browser-Erweiterung aktivieren, und schon laufen alle Videos schneller ab. Sollte es Probleme geben, gibt es die Option, einen experimentellen Modus zu aktivieren, der laut den Entwickler:innen auf allen Websites funktionieren soll.

