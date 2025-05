Youtube-Update: Creator können bald schneller Geld mit ihren Videos verdienen

„For the majority of creators, this will feel like a faster review. Because you won’t have to appeal as much or as many yellow icons […]“,

erklärt Conor Kavanagh, Head of Monetization Policy Experience bei Youtube, in einem neuen Video des Creator Insider Channels. Kavanagh verdeutlicht darin für Youtube-Creator, wie die Videoplattform den Überprüfungsprozess zur Anzeigeneignung optimiert. Wer mit Yellow Icons oder sogar Red Icons zu kämpfen hat – also nur limitiert oder gar kein Geld mit Werbeeinbettungen im eigenen Video verdienen kann –, profitiert von diesem neuen Review-Prozess. Das gilt auch für Youtube selbst. Wir erklären, wie Creator jetzt schneller ihren Content monetarisieren können und welche Tipps sie dafür beachten sollten.

Mehr Reviews, mehr Monetarisierungsmöglichkeiten auf Youtube

Dass es sich bei dem Update zu den Review-Prozessen um eine wichtige Neuerung handelt, deutet bereits der Post des offiziellen Accounts der Youtube-Creator-Liaison auf Threads an.

Schon im März rollte Youtube eine Review-Verbesserung für erste Creator aus und versprach mehr manuelle Reviews in Bezug auf die Prüfung der Eignung für Werbeintegrationen. Letztere hängt auf Youtube mit Videosymbolfarben zusammen, derer gibt es drei: Grün, Gelb und Rot. Rot steht für die mangelnde Eignung für die Werbemonetarisierung, Gelb für eine eingeschränkte Monetarisierung – etwa aufgrund von Problemen bei der Einhaltung von Youtubes Richtlinien für werbefreundliche Inhalte – und Grün steht für eine uneingeschränkte Monetarisierungsoption. Oftmals erhalten Videos von Creator aber nur ein gelbes Symbol. Jetzt möchte Youtube solche Zuschreibungen automatisiert in eine weiterführende Prüfung übergeben, um etwaige Fehlzuschreibungen zu korrigieren. Das heißt konkret, dass mehr Videos manuell geprüft werden, um möglicherweise gelbe in grüne Videosymbole zu ändern, sofern zulässig. Auf der Youtube-Help-Website beschrieb Youtube den zunächst limitierten Test wie folgt:

„To improve the accuracy of our yellow icon decisions and get your videos monetizing faster, we are experimenting with automatically sending videos that receive a ‘Limited or no ads‘ rating for an additional review. This means that in some cases, we may review a newly uploaded video, even if visibility is set to private, and some monetization decisions may take up to 24 hours. We’re rolling this out to a small percentage of creators at first, but we’ll keep you posted on our plans to expand it to all creators that monetize with ads.“

Wer ein gelbes Videosymbol für die eigenen Videos vorliegen hat, kann auch unabhängig von diesem Test eine manuelle Review beantragen. Doch neben dieser aktiven Handlung der Creator setzt Youtube jetzt auf automatische Previews im Falle von gelben oder roten Icons. Connor Kavanagh erklärt, dass die Plattform Videos mit der Einordnung, dass diese nur limitiert oder gar nicht mit Ads monetarisiert werden können, zu einer weiteren Review – ganz ohne Einspruch. Das kann zwar insgesamt etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, bis zu 24 Stunden (in wenigen Fällen). Doch die Entscheidungen sollen letztlich genauer und weniger fehlerhaft sein, so Kavanagh.

„The aim is to get you a more accurate, final decision faster.“

Jedoch werden Yellow Icons, die auch nach der zusätzlichen automatischen Prüfung Bestand haben, weniger wahrscheinlich noch einmal revidiert. Einen Einspruch können Creator dennoch einlegen.

Diese Tipps sollten Creator beachten, um schnell Geld mit Videos machen zu können

Da die initiale Prüfung Youtubes samt zusätzlichen automatischen Reviews und den manuellen Reviews aus dem oben erwähnten Test etwas länger dauern könnte als bisher, rät Connor Kavanagh den Creator dazu, ihre Videos so früh wie möglich hochzuladen. Dabei können sie diese zunächst als privat oder ungelistet hochladen, um sie bisher nicht dem breiten Publikum auszuspielen und auf das Review-Ergebnis zu warten.

„Wait to make it public until the monetization check is complete.“

Creator erhalten binnen 24 Stunden eine Nachricht per Mail, die sie über die finale Entscheidung aus dem Review-Prozess informiert. Die Icons sehen sie zudem im Content Hub im Studio neben den betroffenen Videos. Creator können von diesem erweiterten Review-Prozess profitieren, weil sie womöglich öfter schneller zu Monetarisierungsoptionen gelangen – oder zumindest eindeutige Hinweise auf eine mangelnde Eignung für die Werbeausspielung erhalten.

Youtube aber ist ebenfalls sehr daran gelegen, mehr Videos mit grünen Symbolen zu versehen. Denn wenn deutlich mehr der vielfältigen Videos – und es werden pro Minute über 500 Stunden an Content hochgeladen – umfassend für die Werbemonetarisierung geeignet sind, eröffnet das deutlich mehr Ad-Inventar für Youtube. Und so erfreuen sich die Creator, welche grundsätzlich 55 Prozent der Ad-Einnahmen bei ihren Videos einstreichen können (45 Prozent bei Shorts) der Einnahmen, während Youtube das immense Umsatzwachstum der Mutter Google beziehungsweise des Konzerns Alphabet mit Werbung fördern kann. Mit Youtube-Ads generierte Alphabet allein im ersten Quartal 2025 knapp 8,9 Milliarden US-Dollar Umsatz. Die Plattform ist eine wahre Einnahmemaschinerie, an der viele ihren Anteil haben können – nicht zuletzt Podcaster und TV-Advertiser.

In unserem dedizierten Beitrag auf OnlineMarketing.de erhältst du Tipps und die zehn zentralen Wege, um auf Yotube Geld zu verdienen und an der 70-Milliarden-US-Dollar-Economy teilzuhaben.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

