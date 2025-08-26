Creators sind wütend: Youtube verschlimmbessert heimlich Videos mit KI
Der Vergleich ihrer auf Youtube veröffentlichten Short-Videos mit den identischen Inhalten auf Instagram hat bei einigen Creators zuletzt für Verwunderung gesorgt. Die Videos auf Youtube wirkten seltsam künstlich, etwa an einigen Stellen stark überschärft.
KI-Optimierung: Youtube spricht von Experiment
Der Verdacht: Youtube hat heimlich nachgeholfen. Und das noch ausgerechnet per KI-Optimierung? Offenbar ja. Der bei Youtube für die Creator-Kommunikation zuständige Rene Ritchie hat das Ganze via X bestätigt. Demnach handele es sich um ein Experiment.
Bei einigen ausgewählten Youtube Shorts habe man versucht, die Videos zu glätten, das Rauschen zu entfernen und die Klarheit zu verbessern. Dabei sei weder generative KI („GenAI“) noch Upscaling zum Einsatz gekommen. Vielmehr habe Youtube „traditionelle Machine-Learning-Technologie“ verwendet.
Bearbeitete Inhalte: Creators übergangen
Das Problem ist aber, dass Youtube die betroffenen Ersteller:innen der Inhalte nicht darüber informiert hatte. Zumal einige Videos den Beobachter:innen doch merkwürdig KI-generiert erschien, wie Golem schreibt.
Insbesondere Haare, Gesichtszüge und andere Details wirken offenbar unnatürlich. Einer der Youtuber sieht dadurch etwa die Gefahr, dass die Authentizität seiner Inhalte in Frage gestellt werden könnte.
Künstlerische Unschärfe bald nicht mehr möglich?
Bei X kritisieren Kommentator:innen vor allem, dass Youtube hier heimlich vorgegangen sei und den Creators auch nicht die Möglichkeit gebe, solchen Bearbeitungen zu widersprechen. Was etwa, wenn das Rauschen oder die Unschärfe in den Videos absichtlich da gewesen wären, etwa als künstlerischer Ausdruck?
Sprecher Ritchie erklärt lediglich, dass Youtube „die bestmögliche Videoqualität“ bieten wolle. Nicht aber, wonach die Shorts ausgewählt wurden. Entsprechende Anfragen hat es ja wohl nicht gegeben.
Machine-Learning: Youtube vermeidet Begriff KI
Ebenfalls unglücklich sind einige Kommentator:innen damit, dass Youtube – in Form von Ritchie – das Wort KI offenbar unbedingt vermeiden will. Stattdessen pocht er auf Machine-Learning, freilich auch eine Art KI. Böse Zungen sehen das derweil als Versuch des Reframings, um nicht in Verbindung mit entsprechenden Vorurteilen gegenüber KI gebracht zu werden.
So oder so – mal schauen, ob Youtube das Experiment fortsetzen oder das Ganze bald regulär anbieten wird. Die Video-Creators wären sicherlich weniger aufgebracht, wenn sie selbst darüber entscheiden könnten, ob ihre Inhalte von Youtube aufgemotzt werden oder nicht.