Youtube will, dass Werbung in Videos weniger stört – so soll das funktionieren

Wer Youtube nutzt, muss dafür Werbung in Kauf nehmen. (Foto: PixieMe / Shutterstock)

Ab dem 12. Mail 2025 will Youtube den Ersteller:innen von Videos eine Möglichkeit bieten, ihre Inhalte zu monetarisieren, ohne dabei allzu viele Zuschauer:innen zu verärgern. Funktionieren soll das mit einer Änderung bei den sogenannten Mid-Roll-Anzeigen.

Diese lassen sich immer dann aktivieren, wenn ein Video mindestens acht Minuten lang ist. Das Problem dabei: Bisher werden die Video teilweise an den ungünstigsten Stellen ausgespielt, beispielsweise mitten in einem Satz.

Die Videos werden an „passenden“ Stellen unterbrochen

Und genau damit soll bald Schluss sein, wie Youtube auf seiner Support-Seite mitgeteilt hat. Künftig sollen Mid-Roll-Anzeigen nämlich nicht mehr willkürlich platziert werden, sondern „in natürlichen Unterbrechungen eingeblendet“, heißt es dort.

Besonders davon profitieren können natürlich vor allem jene Creator, die die Werbung bisher automatisch und nicht manuell eingefügt und somit auch keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Ausspielens haben. Wer will, dass Youtube die Anzeigenflächen in Zukunft automatisch an einer möglichst passenden Stelle einfügt, sollte folgendermaßen vorgehen:

Mid-Rolls können auch weiterhin manuell eingefügt werden

Creator öffnen Youtube Studio und rufen bei einem Video den Tab „Monetarisierung“ auf. Dort können die automatisch platzierten Mid-Rolls dann erstellt werden, als Vorschau angesehen und bearbeitet.

Werbung kann aber auch weiterhin manuell platziert werden, was laut Youtube für bestimmte Creator auch zukünftig die bessere Option sein kann. Um zu überprüfen, ob ein Mid-Roll auch wirklich an einer möglichst guten Stelle platziert ist, empfiehlt die Videoplattform ebenfalls das Aufrufen des Tabs „Monetarisieren“ in einem Video.

Die Überlegung: Wer sich weniger gestört fühlt, konsumiert mehr

Was Youtube zu der Neuerung bewogen hat, erklärt das Videoportal folgendermaßen: „Wir sind der Ansicht, dass weniger störende Anzeigen zu mehr Aufrufen führen und das Umsatzpotenzial für Creator insgesamt erhöhen werden.“

Wahrscheinlich will Youtube mit der Verbesserung der Mid-Roll-Anzeigen auch gegen ein weiteres Problem angehen, als dessen Ursprung ebenfalls als besonders störend empfundene Werbung gilt: User:innen, die Ad-Blocker installieren und damit das Geschäftsmodell der Videoplattform untergraben. Ob diese Rechnung aufgeht, bleibt abzuwarten.

