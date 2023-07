Fahren auf zwei Ellipsen: Dieses Fahrrad hat keine Räder

Ein mysteriöser Anblick, der sich hier im Park bietet. (Screenshot: The Q / Youtube)

Zuerst entwarfen sie ein Fahrrad mit viereckigen Reifen, kurz darauf folgte ein Modell mit dreieckigen Rädern. Was war also der nächste logische Schritt für die Tüftler des Youtube-Kanals The Q? Korrekt, ein Fahrrad, das quasi ohne Räder läuft. Gesagt getan und das Ergebnis ist verblüffend.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der kreative Kopf hinter dem Kanal, Ingenieur Sergii Gordieiev, ist bekannt dafür, skurrile Erfindungen zu kreieren, die oft mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern. In einem Video bei Youtube präsentiert The Q jetzt seine neueste Kuriosität: ein Fahrrad, das vollständig ohne Räder auskommt.

Statt herkömmliche Räder unter den Rahmen zu schnallen, hat der Entwickler sich dazu entschlossen, längliche Ellipsen zu verwenden, die entfernt an Panzerketten erinnern. Sie werden durch Radriemen an einem herkömmlichen Fahrradrahmen befestigt und klassisch über Pedale angetrieben.

Anzeige Anzeige

Trotz der innovativen Idee stellt sich im Video relativ schnell heraus, dass das radlose Fahrrad nicht gerade effizient oder praktisch ist. „Endlich hat jemand ein Fortbewegungsmittel entwickelt, das so schnell ist wie Gehen und dabei die zehnfache Anstrengung erfordert“, fasste ein Nutzer in den Kommentaren des Videos die Erfindung zusammen.

Die größte Herausforderung für den Fahrer besteht darin, das Bike zu lenken. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Radkonstruktion erweist es sich als äußerst schwierig, die gewünschte Richtung einzuschlagen. Das macht das radlose Fahrrad ungeeignet für den Alltag und auch für unwegsames Gelände oder Hindernisse, mit denen Radfahrer normalerweise konfrontiert werden.

Anzeige Anzeige

Die Internetgemeinschaft freut sich dennoch über den neuesten Beitrag aus The Qs Fahrradreihe. Inzwischen haben sich schon über 13 Millionen Menschen auf der ganzen Welt das Video bei Youtube angesehen. Das wird Gordieiev sicherlich anspornen, weiterhin die Grenzen des Ingenieurwesens auszutesten und die Zuschauer mit faszinierenden und kuriosen Ideen zu überraschen. Wir sind gespannt.

Dieses E-Bike ist gleichzeitig ein Boot und eine Camping-Unterkunft:

6 Bilder ansehen Dieses E-Bike ist gleichzeitig ein Boot und eine Camping-Unterkunft Quelle: Be-Triton

Mehr zu diesem Thema YouTube