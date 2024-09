Customer Journey Compass: Zalando stellt neues Tool für Händler:innen vor

Über die Jahre hat sich Zalando als Modeplattform gewandelt. Weg vom reinen E-Commerce-Händler und hin zu mehr Internationalität und immer mehr zu einer umfassenden Handelsplattform – und das in zwischenzeitlich mehr als zwei Dutzend Ländern. Schon seit einigen Jahren spielt das Connected-Retail-Thema eine entscheidende Rolle, also die Möglichkeit für lokale Geschäfte, ihre Lagerbestände direkt über Zalando online zu verkaufen. Gerade in der Pandemiezeit haben stationäre Händler:innen auf diese Weise von der Reichweite und Infrastruktur der Zalando-Plattform profitieren können und in vielen Fällen das zweite Standbein auch beibehalten.

Customer Journey Compass: Neues Tool für Händler:innen

Jetzt hat das Berliner Unternehmen den neuen Begriff der Zalando Partner eingeführt, um alle Partnerangebote von Zalando darunter zu bündeln, um eine klare und einheitliche Erfahrung für Partner zu schaffen. Es handele sich, erklärt das Unternehmen, dabei lediglich um einnen neuen Namen und an dem eigentlichen Connected-Retail-Angeboten ändere sich nichts.

Über „Zalando Partner“ erhalten alle Partner Zugang zu einer Website, die in einem durchgängigen Look & Feel Informationen zu den Partnerschaftsmodellen von Zalando (Wholesale, Partnerprogramm, Connected Retail, Marketing- und Logistikservices) bereitstellt. Mode- und Lifestyle-Marken haben weiterhin die Möglichkeit, die verfügbaren Tools und Services von Zalando zur Stärkung ihres E-Commerce-Geschäfts zu nutzen.

Neu ist aber dabei ein „Customer Journey Compass“, der es den Händler:innen erleichtern soll, Marketingaktivitäten – von der Steigerung der Bekanntheit bis zur Konversion – besser zu planen und auszuwerten. Das Tool soll Marken dabei unterstützen, die Interessen der Kund:innen besser zu verstehen und stellt hierfür die gängigen Daten und KPIs bereit. Der Customer Journey Compass soll es den Händler:innen so aufzeigen, wo sie im Vergleich zu Wettbewerbern stehen. Zalando verspricht, dass Marken damit Ziele für die gesamte Customer Journey festlegen und ihre Marketingaktivitäten effektiver und effizienter steuern können. Das alles könne zu langfristigem Wachstum und nachhaltiger Kund:innenbindung beitragen, erklärt das Unternehmen.

Das Tool soll zunächst einer kleinen Gruppe von Partnern in einer Art Betatest zur Verfügung stehen. Mit ihnen wolle Zalando Partner Marketing Services eng zusammenarbeiten, Feedback sammeln und die Funktion weiterentwickeln, bevor sie für mehr Partner zugänglich gemacht wird.

