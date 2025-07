Zalando darf About You kaufen – reicht das für die Rückkehr zum zweistelligen Wachstum?

Grünes Licht: Zalando darf About You übernehmen. (Foto: Mike Mareen / Shutterstock)

Der deutsche Online-Händler Zalando darf seinen heimischen Konkurrenten About You schlucken. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass das angemeldete Vorhaben keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gebe, teilte die für Wettbewerb zuständige EU-Kommission mit. Verbrauchern und Marken würden weiterhin zahlreiche Alternativen zur Verfügung stehen.

Ende 2024 war bekannt geworden, dass der Dax-Konzern je About-You-Aktie 6,50 Euro bietet. Damit wurde About You mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet. Zalando-Co-Chef Robert Gentz will mit dem Schritt einen „größeren Anteil des europäischen Online-Marktes für Mode und Lifestyle abdecken“.

Fusion dient ehrgeizigen Zielen

Bis 2028 soll das kombinierte Unternehmen Umsatz und Bruttowarenvolumen durchschnittlich um fünf bis zehn Prozent im Jahr steigern. Damit rückt das prozentual zweistellige Wachstum wieder näher, für das Zalando einst bekannt war. Allerdings bleiben Zuwachsraten aus den früheren Hochzeiten wie der Corona-Pandemie noch weit entfernt.

