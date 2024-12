Zalando vor Übernahme von About You: Was das Unternehmen mit dem Zukauf vorhat

Der Online-Händler Zalando will seinen deutschen Konkurrenten About You schlucken. Je About-You-Aktie bietet der Dax-Konzern 6,50 Euro, wie er am 11. Dezember überraschend in Berlin bekannt gab. Ein Anteilsschein von About You kostete am Vorabend zum Handelsende 3,90 Euro. Im Jahr 2021 war das Unternehmen für 23 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Zalando-Aktionären scheint die angekündigte Offerte nicht zu gefallen: Die Aktie des Berliner Modehändlers brach im frühen Handel um 9 Prozent ein.

Das sind die Zalando-Pläne

Zalando-Co-Chef Robert Gentz will mit dem Schritt, einen „größeren Anteil des europäischen Online-Marktes für Mode und Lifestyle abdecken“. Wie Zalando weiter mitteilte, sind bereits knapp drei Viertel des Grundkapitals des Hamburger Konkurrenten durch verbindliche Vereinbarungen mit Gründern und Vorstandsmitgliedern gesichert. Der Zukauf soll bis Sommer 2025 abgeschlossen sein. Der amtierende About-You-Vorstand samt Mitgründer und Co-Chef Tarek Müller soll in den bisherigen Rollen verbleiben.

Bis 2028 soll das kombinierte Unternehmen durchschnittlich im Jahr um fünf bis zehn Prozent zulegen. Damit rückt das zweistellige Wachstum wieder näher, für das Zalando einst bekannt war. Allerdings bleiben Zuwachsraten aus den früheren Hochzeiten wie der Corona-Pandemie weiterhin weit entfernt. Die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) soll sich bis 2028 dann bei sechs bis acht Prozent einpendeln.

Langfristig strebt das fusionierte Unternehmen eine um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) von zehn bis 13 Prozent an. Das wäre eine deutliche Verbesserung zum derzeitigen Stand: Zalando hatte für die ersten neun Monate des laufenden Jahres eine bereinigte Marge von 4,0 Prozent ausgewiesen.

Dabei dürften auch Synergien auf Konzernebene helfen: Zalando sieht längerfristig Spielraum für ergebniswirksame Kosteneinsparungen von rund 100 Millionen Euro im Jahr. Als Beispiele für Synergien nannte Zalando die Bereiche Logistik, Zahlungsabwicklung und kommerzielle Zusammenarbeit.

About-You-Aktie schwächelt seit Start

About You war im Juni 2021 mit einem Ausgabepreis von 23 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Seither entwickelte sich die Aktie aber alles andere als erfolgreich: In den vergangenen drei Jahren büßte das Papier rund 83 Prozent an Wert ein. Auch die Zalando-Aktie musste seither Federn lassen – verglichen mit dem Stand von vor drei Jahren ergibt sich ein Verlust von knapp 54 Prozent.

