Zeitreise ins Jahr 1899: Wie die Zukunftsvorstellungen damals aussahen

Schon im vorletzten Jahrhundert litten die Menschen offenbar unter einer Reizüberflutung. „Gegenüber einer Gemeinschaft, die unter dem stets wachsenden Gewicht periodischer Literatur stöhnt, ist eine neue Zeitschrift gezwungen, sich in einer Haltung der Entschuldigung zu präsentieren“ – mit diesen schüchternen Worten trat die Technology Review im Januar 1899 erstmals an die Öffentlichkeit, als Zeitschrift des 1861 gegründeten Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ihr Anspruch: Eine „Clearingstelle“ zu werden, welche „verstreute Nachrichten, vereinzelte Vorschläge und Kritiken“ sammelt und sie „in geordneter Form zu Papier“ bringt, wie es im Editorial der ersten Ausgabe hieß. Auf diese Weise sollten die weit verstreuten Forschenden, Studierenden und Alumni „mehr voneinander erfahren, die Arbeit der anderen überprüfen und besser erkennen können, was den hohen Zielen des MIT dienlich ist“.