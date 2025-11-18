Zigbee 4.0: Wie der neue Standard dein Smart-Home vereinfachen könnte

Die neueste Version von Zigbee soll euer Smart-Home noch sicherer machen. (Symbolbild: Stock-Asso / Shutterstock)

Die Connectivity Standards Alliance (CSA) hat Zigbee 4.0 veröffentlicht: eine aktualisierte Version ihres WLAN-Mesh-Netzwerkstandards. Diese soll verbesserte Sicherheit, längere Akkulaufzeit und das gleichzeitige Einrichtung neuer Geräte wie smarter Lampen, Schalter und Steckdosen ermöglichen.

Anzeige Anzeige

Vereinfachte Zertifizierungen und vereinheitlichter Informationsaustausch

Sprich: Sie soll dein Smart-Home vereinfachen. Laut CSA sollen Zertifizierungen vereinfacht und der Informationsaustausch zwischen Geräten vereinheitlicht werden.

Zigbee ist ein energieeffizientes Funkprotokoll, das speziell für smarte Heim-Geräte entwickelt wurde. Das Zigbee-Protokoll wird weithin als Funkstandard-Alternative zu Wi-Fi und Bluetooth angesehen, speziell für Geräte mit geringem Stromverbrauch. Mit Zigbee können intelligente Geräte wie Lampen, Steckdosen, Schlösser und Schalter im Smart-Home miteinander verbunden werden.

Anzeige Anzeige

Suzi-Geräte funktionieren im europäischen 800-MHz-Frequenzband

Ebenfalls neu ist eine Funktion namens Suzi. Während Zigbee-Smart-Home-Geräte üblicherweise im 2,4-GHz-Band arbeiten, in dem es durch Hindernisse wie etwa dicke Wände zu Signalverlusten kommen kann, funktionieren Suzi-Geräte im europäischen 800-MHz- und nordamerikanischen 900-MHz-Frequenzband. Dadurch soll die Abdeckung von Smart-Geräten im Außenbereich und in größerer Entfernung vom Haus verbessert werden, ohne dass zusätzliche Hardware zur Netzwerkerweiterung benötigt wird.

Suzi ähnelt anderen Funktionen, die im Laufe der Jahre integriert wurden, wie etwa Zigbee Smart Energy-Geräte zur Verbrauchsüberwachung und die energiesparenden und wartungsarmen Zigbee Green Power-Geräte, die Energie aus Quellen wie Licht oder Wärme gewinnen, anstatt Batterien zu verwenden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ikea: Diese Smart-Gadgets gibt es für euer Zuhause

7 Bilder ansehen Ikea: Diese Smartgadgets gibt es für euer Zuhause Quelle: Ikea

Suzi-Zertifizierungsprogramm soll in der ersten Hälfte 2026 kommen

Da Unternehmen wie Ikea auf die zwei eng miteinander verbundenen Branchen-Standards Matter over Thread umsteigen, die ebenfalls im 2,4-GHz-Band arbeiten, kann durch Suzi die Wettbewerbsfähigkeit des Zigbee-Protokolls erhalten werden – und zwar nicht nur im privaten Bereich. „Suzi eignet sich hervorragend für kommerzielle und industrielle Anwendungsfälle mit anspruchsvollen Umgebungen wie dicken Wänden, mehreren Ebenen und großen Installationen“, erklärte Genie Peshkova, Vorsitzende der Zigbee Product Marketing Group, gegenüber The Verge.

Zigbee 4.0 ist vollständig kompatibel mit Zigbee 3.0 und Smart-Energy-Geräten. Geräte mit ausreichenden Betriebsressourcen können laut Peshkova nach der Zertifizierung drahtlos aktualisiert werden. Welche Geräte genau von den Verbesserungen profitieren werden, ist jedoch noch nicht bekannt. Starten soll das Suzi-Zertifizierungsprogramm voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026.