Kommentar
Zolldrohungen gegen Tech-Regulierung: Wie Europa vor Trump einknickt

Donald Trump reagiert reflexartig mit Zolldrohungen, sobald Brüssel US-Plattformen wie Google in die Pflicht nimmt. Doch wer bei jeder Drohung einknickt, gefährdet die eigene digitale Souveränität.

Von Luca Caracciolo
2 Min.
Zolldrohungen gegen Tech-Regulierung: Wie Europa vor Trump einknickt
Die EU verhängt Strafen – und kassiert dafür von Donald Trump neue Drohungen. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Das Muster wiederholt sich: Die EU reguliert – die USA droht. Erst Ende August 2025 warnte Trump auf Truth Social vor Strafzöllen auf Exporte und Exportbeschränkungen für Chips, sollte die EU Gesetze wie den Digital Markets Act und Digital Service Act konsequent durchsetzen. Parallel forderte die US-Handelsbehörde FTC große Tech-Konzerne offen dazu auf, EU-Regeln notfalls zu umgehen – angeblich zum Schutz der Meinungsfreiheit von US-Bürger:innen. Jüngstes Beispiel: Google. Die EU-Kommission verhängt aufgrund von Wettbewerbsverstößen eine Kartellstrafe von knapp drei Milliarden US-Dollar gegen den Konzern, Trump droht wieder mit höheren Zöllen.

Während Brüssel auf mehr Verantwortung und Marktordnung setzt, greift Washington zu protektionistischen Drohkulissen. Das können sich die USA auch mehr als leisten, schließlich beherbergt das Land die einflussreichsten Tech-Unternehmen der Welt. Nur ein Beispiel: Apple und Google dominieren den mobilen Software-Markt mit ihren Betriebssystemen iOS und Android komplett.

Dieses Spannungsfeld zwischen europäischer Ordnungspolitik und amerikanischen Drohgebärden heizt eine Eskalationsspirale an, die Europas Anspruch auf digitale Souveränität zunehmend aushöhlt. So berichtete Politico im Juli, dass die EU ihre Pläne für eine Digitalsteuer auf Eis gelegt hat – offenbar auch, um den ohnehin schwelenden Zollkonflikt mit den USA nicht weiter anzuheizen.

EU muss Stärke beweisen

Dass die EU häufig einlenkt, ist nachvollziehbar: Im Kontext des Ukraine-Kriegs ist Europa sicherheits- wie wirtschaftspolitisch stark auf die USA angewiesen. Ohne Sicherheitsgarantien würde Europas Sicherheitspolitik kaum noch funktionieren, die Abhängigkeit von der amerikanischen Militärmacht ist nach wie vor enorm, die Bedrohung durch Russland unmittelbar gegeben. Damit manövriert sich die EU aber in eine Zwickmühle: Sie will Unabhängigkeit, bleibt aber verwundbar. Hier zeigt sich, wie eng Geopolitik und Tech-Regulierung heute verflochten sind – und zwar weit über juristische Detailfragen hinaus.

Was aber tun? Langfristig muss unser Kontinent multilaterale Stärke aufbauen. Das bedeutet: Europa darf sich nicht auf bilaterale Deals mit den USA verlassen. Es braucht Allianzen mit Demokratien in Asien, Lateinamerika oder Kanada, um internationale Standards durchzusetzen. Zudem müssen wir unsere eigenen Abhängigkeiten verringern: Investitionen in Infrastruktur, Datenräume, Interoperabilität sowie europäische Plattformen sind unerlässlich.

Am Ende führt kein Weg daran vorbei: Digitale Souveränität gibt es nicht ohne politische und wirtschaftliche Eigenständigkeit. Solange Europa bei jeder Zolldrohung aus Washington wankt, bleibt der Kontinent im digitalen Spiel nur Zuschauer. Erst wenn die EU bereit ist, selbst Risiken einzugehen und eigene Stärke aufzubauen, wird sie nicht länger erpressbar sein.

