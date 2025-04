Chaotische Zollpolitik: Trump kündigt Pause an – Krypto- und Aktienmärkte explodieren

Am Morgen des 9. April 2025 schien es, als würde US-Präsident Donald Trump an seiner rigiden Zollpolitik festhalten. Per Social Media richtete Trump aus: „Cool bleiben“. Am Abend dann die Kehrtwende.

Anzeige Anzeige

Trump legt erhöhte Zölle für 90 Tage auf Eis

Wie Trump über sein soziales Netzwerk Truth Social mitteilte, werde er die Anfang April angekündigten hohen Strafzölle, die für ein weltweites Börsenbeben gesorgt hatten, für 90 Tage auf Eis legen. 75 Länder hätten sich an die USA gewandt, um über die drohenden Zölle und mögliche Änderungen in der Handelspolitik zu sprechen.

Das Aussetzen der zuletzt verschärften reziproken Zölle soll wohl jetzt als eine Art Antwort auf diese Annäherung verstanden werden. Derweil soll der universelle Zollsatz von zehn Prozent zunächst weiter bestehen – mindestens so lange, wie die USA mit den verhandlungsbereiten Ländern spreche.

Anzeige Anzeige

Zoll auf China-Waren auf 125 Prozent erhöht

Mindestens ein Land, nämlich China, ist allerdings von dieser Kehrtwende ausgenommen. Statt die Zölle für den wirtschaftlichen Konkurrenten auszusetzen, wurden diese sogar noch einmal erhöht. Statt des bisher angekündigten Aufschlags von 104 Prozent sollen für aus China eingeführte Waren jetzt Zölle in der Höhe von 125 Prozent gelten.

China habe es „an Respekt mangeln“ lassen, was die Weltmärkte angehe und die USA sowie andere Länder ausgenutzt. Offenbar sieht Trump dies als eine Art gerechte Strafe. China hatte sich zuvor nicht von Trumps Zollerhöhungen beeindrucken lassen und seinerseits die Zölle auf US-Importe auf 84 Prozent angehoben.

Anzeige Anzeige

Zoll-Antwort aus China drückt auf Märkte

Die chinesische Zoll-Antwort hatte den Dax am späten Nachmittag zunächst einmal mehr auf ein neues Tagestief von rund 19.400 Punkten abrutschen lassen. Die nach Handelsschluss des Dax, aber rechtzeitig vor dem Schließen der US-Behörden angekündigte Zoll-Pause seitens der USA brachte dann die Kehrtwende.

Nachbörslich schoss der Dax (Indikation) um über acht Prozent auf 21.300 Punkte nach oben. In den USA erreichte der Dow Jones Index mit einem zwischenzeitlichen Plus von über 2.300 Punkten (6,3 Prozent) die größte Rallye seit fünf Jahren.

Anzeige Anzeige

Rekordsprünge bei Aktien und Kryptowährungen

Noch stärker legten der S&P 500, plus 7,5 Prozent, und der Nasdaq Composite, in dem die Tech-Werte versammelt sind, zu. Bei Letzterem war ein zwischenzeitliches Plus von knapp zehn Prozent zu verbuchen.

Einen ähnlichen Sprung nach oben machten auch viele Kryptowährungen. Zweistellig legten etwa Ethereum (ETH), XRP, Solana oder Dogecoin zu. Der Bitcoin zeigte sich etwas zurückhaltender. Hier gab es gegenüber dem Vortag ein Plus von gut sechs Prozent auf über 82.000 US-Dollar.

Warum lenkt Trump ein?

Derweil sehen Beobachter:innen für Entspannung keinen Grund. So ist der Grund für das plötzliche Einlenken Trumps absolut unklar. Hinter den Kulissen bekämpfen sich Befürworter:innen und Gegner:innen der Zollpolitik. Die abrauschenden Börsenkurse sorgten für Unruhe bei der US-Bevölkerung und Republikaner:innen, die eine politische Klatsche bei den US-Midterms im Herbst 2026 fürchten.

Anzeige Anzeige

5 Bilder ansehen 5 Irrtümer über finanzielle Freiheit Quelle: Shutterstock/Cilinskas

Dass die Trump-Regierung aber bei solch wichtigen Entscheidungen, die riesige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, genauso wankelmütig agiert, wie in vielen anderen Bereichen, sollte Investor:innen zu denken geben. Die Gefahr ist wohl längst nicht gebannt.

Mehr zu diesem Thema