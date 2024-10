Fundstück

Zu Halloween: Dieser E-Auto-Hersteller verwandelt seine Modelle per Update in berühmte Filmautos

Einmal in K.I.T.T aus Knight Rider sitzen oder mit der Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft durch die Gegend düsen? Ein US-amerikanischer E-Auto-Hersteller macht es seinen Kunden möglich – per Software-Update.

Von Kevin Schmitz