Zu hohe Krankenstände? Welche Faktoren Unternehmen wirklich im Blick haben sollten

Wer krank ist, soll die Kosten für den ersten Krankheitstag selbst tragen – zumindest wenn es nach Allianz-Chef Oliver Bäte geht. Der hat sich in einem Interview mit dem Handelsblatt für die Wiedereinführung der sogenannten Karenztage ausgesprochen, die es in Deutschland zuletzt in den 1970er Jahren gab. Die deutschen Beschäftigten seien „Weltmeister“ im Krankmelden, so Bäte, und würden Unternehmen damit zu viel Geld kosten.