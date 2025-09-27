Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Zu viele Rücksendungen? Zalando verhängt jetzt Bestell-Sperren von bis zu einem Jahr

Schon in der Vergangenheit hatte Zalando bei Kund:innen mit einer zu hohen Retourenquote die Reißleine gezogen, jetzt gibt es ein offizielles Vorgehen, wie das Unternehmen mitteilt.

Von Tobias Weidemann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Zu viele Rücksendungen? Zalando verhängt jetzt Bestell-Sperren von bis zu einem Jahr

Wer zu oft zurückschickt, hat bei Zalando inzwischen ein Problem. (Foto: Zalando)

Schon vor einigen Monaten hatte der Bekleidungsversender Zalando im Zusammenhang mit seiner Retourenpolitik mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. So verkürzte das Unternehmen die extrem großzügigen 100 Tage Rücksendezeit auf immer noch vernünftige 30 Tage. Und im Frühjahr wurde bekannt, dass die Modeplattform tausende Kundenkonten vorübergehend gesperrt hatte, die eine zu hohe Retourenquote aufwiesen.

Anzeige
Anzeige

Allerdings machte das Unternehmen damals nicht öffentlich, welche genauen Kriterien man hierbei anlegte. Natürlich, so machte das Unternehmen schnell klar, seien Rücksendungen im üblichen Umfang okay, es gebe aber eine kleine Gruppe an Kund:innen, die das im E-Commerce übliche Recht überstrapaziert hätten.

Kleiner Teil der Kundschaft schickt zu viel zurück

Jetzt konkretisiert das Unternehmen seine Pläne in einer offiziellen Mitteilung. Darin heißt es, die Balance zwischen einem kundenfreundlichen Rückgaberecht und der Notwendigkeit, Missbrauch zu vermeiden, rückt stärker in den Fokus. Auch wenn, wie Zalando erklärt, der überwiegende Teil der Kundschaft die Möglichkeit zur Rückgabe dosiert und verantwortungsvoll nutze und für diese Mehrheit keinerlei Einschränkungen vorgesehen seien, wolle man ein Zeichen setzen gegenüber den eigenen Kund:innen als auch innerhalb der Branche.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Zalando argumentiert nicht nur mit der wirtschaftlichen Seite und der logistischen Herausforderung, sondern auch mit der ökologischen Verantwortung. Es gebe ein neues Warnsystem und eine klar geregelte Möglichkeit zur Sperrung von Accounts für bis zu zwölf Monate. Gesperrte Accounts können zwar in dieser Zeit keine weiteren Bestellungen aufgeben, dürfen ihre bestehenden Bestellungen aber weiterhin zurückgeben oder in der App stöbern.

Gleichzeitig geht es dem Unternehmen nach eigenen Worten aber auch um Prävention. Denn ein entscheidender Faktor ist gerade im Bekleidungsgeschäft die passende Größe und Passform. Zalando sorgt hier seit Jahren mit den unterschiedlichsten Sizing-Tools dafür, dass den Kund:innen möglichst die für sie passenden Kleidungsstücke und Größenvorschläge ausgespielt werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Besseres Bild vor dem Kauf machen

Zalando setzt hier auf Videos, 360-Grad-Bilder auf den Produktseiten sowie möglichst detaillierte Produktbeschreibungen, die alle relevanten Daten enthalten. Augmented-Reality-Try-ons und Größenhinweise auf der Basis der Eigenheiten einer Marke oder Warengruppe sollen das Angebot abrunden. Gerade durch die aussagekräftigen Produktinformationen und die intelligenten Größenempfehlungen könnten Fehlkäufe von vornherein reduziert oder besser vermieden werden.

Denn Retouren kosten den Onlinehandel viel Geld und sind gerade bei Bekleidung und Schuhen ein Zeitproblem: Die Ware hat schließlich nur eine sehr begrenzte Zeit, in der sie als modisch und zum vollen Preis zu verkaufen gilt.

Anzeige
Anzeige

In der Tat ist die Vorgehensweise von Zalando hier schlüssig und im Interesse aller Kund:innen zu begrüßen. Denn letztlich zahlen es alle Kund:innen mit, wenn ein Unternehmen die Retourenprozesse nicht im Griff hat. Das alles ist einerseits ein wirtschaftliches Problem, hat aber durchaus auch die Umweltkomponente und Auswirkungen auf die Transporte.

Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen

4 Bilder ansehen
PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle: Jeramey Lende / Shutterstock

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Zalando Amazon
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren